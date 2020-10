Накануне вечером в социальных сетях появилось фото, сделанное в новом инфекционном госпитале в поселке Зубово под Уфой. На кадре изображен разрушенный подвесной потолок.

Пользователи соцсетей предположили, что здание начинает рушится из-за качества строительства, ведь ковид-госпиталь власти Башкирии возвели в короткие сроки — всего за два месяца. Тем не менее, в Минздраве Башкирии уверили, что инцидент — случайный, а все нарушения уже исправлены. — Рабочий оступился и повредил легкие конструкции подвесного потолка. Пострадавших нет. На данный момент целостность конструкций восстановлена в полном объёме, сообщили в ведомстве.

