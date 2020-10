За пошедшие сутки еще один житель Башкирии скончался от коронавируса. Всего от опасного недуга в республике умерло 49 человек.

По данным Минздрава Башкирии, умершему пациенту было 65 лет. Мужчина страдал хроническими заболеваниями. А именно ожирением 3 степени, обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты и кардиосклерозом. Напомним, за минувшие сутки еще 78 жителей Башкирии заразились коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 10 171 заболевших. По состоянию на 24 октября с выздоровлением выписаны 135 пациентов.

