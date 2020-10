Премьер-министр Башкирии поручил исправить ошибки в выдаче санаторных сертификатов

В Башкирии 330 сотрудников госучреждений, переболевших коронавирусом, пытаются получить сертификаты в санатории республики для реабилитации. Как оказалось, не всем одобрили заявки.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, из 330 заявлений были одобрены только 265. Причиной для отказа стала ошибка в документах или отсутствующая справка. Андрей Назаров поручил разобраться в ситуации и сделать так, чтобы каждый сотрудник госучреждения, сред которых медики, сотрудники полиции и волонтеры смогли получить свои сертификаты. Это, конечно, не дело. Если человек не донес справку, или допустил опечатку в заявлении, это ещё не повод ему отказывать. Люди имеют полное право получить услугу, из бюджета деньги на это выделены, а они к запятым цепляются. Поручил исправить эту ситуацию, ну и на будущее - чтобы заминок не возникало,отметил Назаров. Также премьер-министр отметил, что, если переболевший коронавирусом сотрудник заразится повторно, посетить санаторий он сможет дважды.

