Премьер-министр Башкирии поручил исправить ошибки в выдаче санаторных сертификатов

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, из 330 заявлений были одобрены только 265. Причиной для отказа стала ошибка в документах или отсутствующая справка. Андрей Назаров поручил разобраться в ситуации и сделать так, чтобы каждый сотрудник госучреждения, сред которых медики, сотрудники полиции и волонтеры смогли получить свои сертификаты.
Это, конечно, не дело. Если человек не донес справку, или допустил опечатку в заявлении, это ещё не повод ему отказывать. Люди имеют полное право получить услугу, из бюджета деньги на это выделены, а они к запятым цепляются. Поручил исправить эту ситуацию, ну и на будущее - чтобы заминок не возникало,отметил Назаров.
Также премьер-министр отметил, что, если переболевший коронавирусом сотрудник заразится повторно, посетить санаторий он сможет дважды.