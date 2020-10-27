Премьер-министр Башкирии поручил исправить ошибки в выдаче санаторных сертификатов

Это, конечно, не дело. Если человек не донес справку, или допустил опечатку в заявлении, это ещё не повод ему отказывать. Люди имеют полное право получить услугу, из бюджета деньги на это выделены, а они к запятым цепляются. Поручил исправить эту ситуацию, ну и на будущее - чтобы заминок не возникало,отметил Назаров.