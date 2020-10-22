Андрей Назаров раскритиковал строительство одной из школ Башкирии

Честно говоря, я давно не видел такой наглости и безалаберности как на этом объекте. Лично был на стройке и попросил УКС и генподрядчика ускорить темпы. В итоге: работы ноль, людей на объекте ноль! Деньги из бюджета выделяются вовремя, а работы не ведутся сказал Андрей Назаров.