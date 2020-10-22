Андрей Назаров раскритиковал строительство одной из школ Башкирии

Андрей Назаров раскритиковал строительство одной из школ Башкирии

Вчера, 08:19ОбществоАнна КононоваPhoto: Правительство РБ
Вчера, 21 октября, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провёл совещание, на котором обсудили исполнение поручений главы республики Радия Хабирова по развитию Баймакского района. Он раскритиковал работы по строительству школы в Старом Сибае.

Андрей Назаров рассмотрел график строительства соцобъектов в Баймакском районе: детского оздоровительного лагеря, физкультурно-оздоровительного комплекса, моста через речку Карагайла, детской поликлиники и ледовой арены. Минфину и профильным министерствам он поручил найти источники финансирования.

Кроме того, Назаров раскритиковал работу управления капитального строительства и генерального подрядчика по возведению школы в Старом Сибае. Он отметил, что к строительству этого объекта есть особая претензия.

Честно говоря, я давно не видел такой наглости и безалаберности как на этом объекте. Лично был на стройке и попросил УКС и генподрядчика ускорить темпы. В итоге: работы ноль, людей на объекте ноль! Деньги из бюджета выделяются вовремя, а работы не ведутся сказал Андрей Назаров.

Также он пригрозил найти нового подрядчика, а руководителю управления капстроительства поручил выехать на стройку и лично контролировать процесс.

правительствоБашкирияАндрей Назаров
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