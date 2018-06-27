В Башстате назвали размер средней зарплаты республике

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За год номинальная зарплата выросла на 2 946 рублей (в апреле 2017 года – 29 140 рублей).
Согласно официальным данным статистов, средний номинальный заработок работников организаций РБ достиг 32 086 рублей в месяц. В январе, напомним, средняя зарплата составляла 30 190 рублей, в феврале – 30 410 рублей, марте – 31 655 рублей.
По обыкновению самые высокие зарплаты сегодня в республике в сфере кокса и нефтепродуктов - 66 309 рублей, добычи полезных ископаемых - 52 244 рублей и производства химических веществ и химических продуктов - 45 570 рублей.
Самые низкие зарплаты на предприятиях по производству кожи - 12 455 рублей, мебели - 13 830 рублей и в сельском хозяйстве - 17 133 рубля.
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