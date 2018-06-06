В Уфе следком приехал на фанерный комбинат по делу о зарплате

Главное темой для общения стал ход расследования уголовного дела, а также меры, принимаемые для погашения задолженности по заработной плате, которая частично погашается. По данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день уже выплачен долг на сумму около 22 миллионов рублей.