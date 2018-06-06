В Уфе следком приехал на фанерный комбинат по делу о зарплате
Представители ведомства рассказали работникам предприятия о ходе расследования дела о задолженности по зарплату.
Накануне, 5 июня, руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Уфы Уфы следкома и заместитель прокурора района провели прием работников ООО «Уфимский фанерный комбинат» прямо в помещении предприятия.
Главное темой для общения стал ход расследования уголовного дела, а также меры, принимаемые для погашения задолженности по заработной плате, которая частично погашается. По данным ведомства, по состоянию на сегодняшний день уже выплачен долг на сумму около 22 миллионов рублей.
- В ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Уфимский фанерный комбинат» допрашиваются работники предприятия, проведены обыски в помещении организации, изъята бухгалтерская документация, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в официальном сообщении на сайте следкома.