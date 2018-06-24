В Башкирии стала известна зарплата работников сельского хозяйства

Как сообщил министр в ходе заседания Республиканской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, средняя зарплата тружеников сельского хозяйства составляет 17 700 рублей. При этом, по его словам, эта цифра выросла на 7,8 процентов, чем прошлогодняя.