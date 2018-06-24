В Башкирии стала известна зарплата работников сельского хозяйства
Сегодня, 14:51ЭкономикаЗиля Аскерова
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О среднемесячной зарплате аграриев в Башкирии рассказал министр сельского хозяйства республики Юрий Лысов.
Как сообщил министр в ходе заседания Республиканской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, средняя зарплата тружеников сельского хозяйства составляет 17 700 рублей. При этом, по его словам, эта цифра выросла на 7,8 процентов, чем прошлогодняя.
Средняя зарплата по республике составляет 30 тысяч рублей.
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