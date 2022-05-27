В Башкирии сотрудники лесхоза незаконно вырубили леса на 4,9 миллиона рублей

В Башкирии сотрудники лесхоза незаконно вырубили леса на 4,9 миллиона рублей
В Башкирии сотрудники лесхоза незаконно вырубили леса на 4,9 миллиона рублей
27 мая, 10:54ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
Четверо сотрудников лесного хозяйства занимались незаконной вырубкой леса в 2016–2017 годах и вырубили более 310 кубометров лесного массива, сообщает республиканская прокуратура

В Зилаирском районе республики вынесли приговор четырем экс-сотрудникам лесного хозяйства, которые несколькими годами ранее занимались незаконной вырубкой лесного массива, чем нанесли ущерб в 4,9 миллионы рублей российскому лесному фонду. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, четверо мужчин, среди которых директор лесного хозяйства и его заместитель, а также двое сотрудников лесхоза вступили в сговор в 2016 году. Так, в период 2016–2017 годов участники преступного сообщества вырубили порядка 310 кубометров лесных посадок.

Сообщается, что признать вину в содеянном подсудимые отказались. По решению суда им назначены условные сроки от двух до шести месяцев, а также испытательный срок — 2 года. Иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного вреда был удовлетворен. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что близ озера Якты-куль в Башкирии снова вырубают деревья. Местных жителей всерьёз обеспокоили работы, которые проводятся в лесном массиве неподалеку от озера. По их словам, несколькими годами ранее здесь уже проводилась вырубка деревьев, что, к слову, привело в дальнейшем к возбуждению уголовного дела.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы