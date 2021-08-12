«Сократили лесников и упустили пожары»: леса Башкирии нужно спасать от головотяпства

По ситуации на 6:00 12 августа, по данным МЧС, на территории Башкирии действуют 17 очагов природных пожаров на общей площади 2 198 гектаров. В Хайбуллинском районе огонь бушует в одном очаге, в Бурзянском районе действуют - 13 очагов, также по одному очагу продолжают действовать в Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах.
Тем временем волонтеры, участвующие в тушении лесных пожаров, продолжают передавать с мест событий тревожные сообщения. В ход идут ковры, веники, ведра – всё, что позволит остановить огонь. Видеоролики, запечатлевшие такие кадры, уже появились на федеральных медиаресурсах.
Mkset предложил экспертам высказаться о сложившейся ситуации.
Бывший глава минлесхоза Башкирии Ражап Набиуллин, занимавший эту должность с 2008 до 2014 годы, считает сложившуюся критическую ситуацию с лесными пожарами прямым следствием непродуманной реорганизации лесного хозяйства в республике.
- Лесные пожары происходят каждый год. 2021 год не является самым засушливым в истории Башкирии, однако такого разгула огненной стихии раньше не было. Как человек, шесть лет руководивший лесной отраслью, могу ответственно сказать: причиной катастрофического распространения огня является огромный недостаток работников в лесном хозяйстве. Тушением лесных пожаров должны заниматься, прежде всего, лесники, досконально знающие подведомственную территорию. Пожарные и спасатели должны оберегать населенные пункты от огня, волонтеры- не допускать лесные пожары, вести разъяснительную работу среди населения для предотвращения пожаров. Но тушение лесных пожаров – это все же работа для лесников. Это входит в их обязанности, их этому специально обучают. Лесники должны ежегодно составлять сводный план тушения лесных пожаров, оперативно реагировать на сообщения о возгорании, а директора лесхозов руководить тушением обеспечивать необходимым инвентарем и т.д., - рассказал Ражап Набиуллин.
По его словам, так и было несколько лет назад, в не менее засушливом 2010-м году.
- Тогда в Башкирии было гораздо меньше инвентаря и техники для тушения лесных пожаров. Но в то время самолетом оперативно перебрасывали лесников из благополучных в пожарном плане районов в зоны бедствия. А потом произошла непродуманная реорганизация лесного хозяйства, по итогам которой на сегодняшний день количество лесников сократилось с четырех тысяч до одной неполной тысячи. Специально лесников никто не сокращал, но им настолько урезали зарплату, что эти специалисты были вынуждены увольняться, чтобы прокормить семьи. И вот настало время, когда леса оказались почти совсем без защиты, - высказался бывший министр лесного хозяйства Башкирии.
С Ражапом Набиуллиным солидарен и депутат Госсобрания-Курултая РБ, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.
- Я участвовал в тушении лесных пожаров в 2010 году и хорошо помню те события. Была четкая координация со стороны представителей лесхозов – они организовывали круглосуточные дежурства, оперативно выдвигались к новым очагам лесных пожаров. А сегодня кто-нибудь слышит мнение лесников? В соцсетях вокруг темы лесных пожаров поднялась паника, а представители Госкомитета по ЧС, как и местные чиновники, предпочитают давать успокоительные комментарии, постоянно твердят, что ситуация под контролем и даже заявляют, что помощь волонтеров не требуется. Но ведь в нынешней ситуации, которая близка к чрезвычайной, было бы правильнее мобилизовать по максимуму подготовленных к тушению пожаров людей, вспомнить прежний опыт народных дружинников. Тем более если сложилась кризисная ситуация с лесниками. Вместо этого мы слышим с мест событий сигналы от волонтеров о том, что главы районных администраций появляются в зоне бедствия «для галочки», чтобы записать интервью, а потом уезжают по другим делам, - поделился эмоциями лидер башкирских коммунистов.
Он сообщил, что в реском КПРФ подобные сообщения из районов бедствия поступают постоянно.
- В конце прошлой недели мы побывали в Хайбуллинском и других районах Зауралья и убедились, что ситуация там намного серьезнее, чем о ней говорят представители власти. Простые люди, волонтеры самоотверженно выходят на борьбу с огнем, как и год назад они вышли на защиту шихана Куштау. А местные власти тем временем проводят какие-то второстепенные и никому не нужные мероприятия, хотя, казалось бы, должны их отменить и бросить все силы и средства на борьбу с огнем. Увидев всё это своими глазами, мы обратились к главе Башкирии и премьер-министру республики с предложением сформировать республиканский штаб по борьбе с лесными пожарами именно на базе минлесхоза, чтобы эту работу курировали именно те немногие профессионалы, которые остались в отрасли, - выразил свое мнение Юнир Кутлугужин.
Журналист Евгений Костицын в конце прошлой недели также побывал в районах, охваченных лесными пожарами и, по его словам. вернулся с очень мрачными впечатлениями.
- В населенных пунктах люди встревожены и даже напуганы, они без преувеличения чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Многие уезжают на тушение пожаров, и семьи беспокоятся еще и за их безопасность. В этой ситуации было бы правильно, на мой взгляд, если бы местные власти общались с ними, разъясняли, что происходит и тем самым не только успокаивали бы людей, но и пресекали слухи. Однако ничего подобного мы не увидели. Нигде не было даже кордонов, запрещающих въезд на опасную территорию, зато когда мы выехали обратно на трассу, сразу же наткнулись на пост ГИБДД, который, как ни в чем не бывало, проверял документы, словно в нескольких километрах не происходит беда. Лично я воспринял такое положение дел как очередную попытку властей утаить истинные масштабы проблемы лесных пожаров. Очевидно, что ситуация с «ковидной показухой» наших чиновников ничему не научила, - отметил Евгений Костицын.
Ситуация с лесными пожарами меняется каждый день. Отсутствие дождей, нерешительность чиновников и головотяпство на местах заставляют местных жителей зачастую надеяться только на самих себя. Об этом, например, свидетельствует красноречивый репортаж из зоны бедствия, опубликованный в соцсетях общественниками Альфией и Фаритом Рахматулловыми.
Mkset продолжает следить за тревожной ситуацией.