«Сократили лесников и упустили пожары»: леса Башкирии нужно спасать от головотяпства

- В населенных пунктах люди встревожены и даже напуганы, они без преувеличения чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Многие уезжают на тушение пожаров, и семьи беспокоятся еще и за их безопасность. В этой ситуации было бы правильно, на мой взгляд, если бы местные власти общались с ними, разъясняли, что происходит и тем самым не только успокаивали бы людей, но и пресекали слухи. Однако ничего подобного мы не увидели. Нигде не было даже кордонов, запрещающих въезд на опасную территорию, зато когда мы выехали обратно на трассу, сразу же наткнулись на пост ГИБДД, который, как ни в чем не бывало, проверял документы, словно в нескольких километрах не происходит беда. Лично я воспринял такое положение дел как очередную попытку властей утаить истинные масштабы проблемы лесных пожаров. Очевидно, что ситуация с «ковидной показухой» наших чиновников ничему не научила, - отметил Евгений Костицын.