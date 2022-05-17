В Башкирии спустя два года снова сообщили о вырубке деревьев возле озера Якты-куль

В Абзелиловском районе Башкирии, а именно в районе озера Якты-куль, происходит вырубка деревьев. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители. В частности, в опубликованном видеоролике женщина показывает метки на березах и утверждает, что в скором времени их срубят.
— Вот и эта береза будет умирать — вся идеальная. Ее уже начинают поливать, она уже на корню начинает чернеть, — сообщает женщина.
Корреспондент Mkset связался с автором видео и выяснил, что история с вырубкой леса продолжается уже с 2018 года, и тогда же было возбуждено уголовное дело.
В 2016 году компания ООО «Кристалл» получило право собственности на земли, где ранее располагался бывший дом отдыха «Кусимовский». Об этом представитель компании сообщил в 2018 году изданию «Магнитогорский металл», когда разгорелся первый скандал с вырубкой деревьев. Тогда жители нового ЖК в микрорайоне «Родина» у озера Банное начал массово жаловаться на застройщика, который начал проводить вырубку деревьев. Несмотря на то, что рекламная кампания курорта «Родина» строилась вокруг природных достопримечательностей места — многолетних лиственниц.
Как рассказала корреспонденту Mkset местная жительница Оксана Г., в 2018 году на место вырубки деревьев незамедлительно была вызвана полиция. Со слов женщины, тогда жители потребовали документы, разрешающие вырубку леса. Так, через некоторое время жителям предоставили копию договора, согласно которой разрешалось вырубить около 10 деревьев.
Примечательно, что все в том же 2018 году изданию «Магнитогорский металл» представитель компании ООО «Кристалл» утверждал, что информация жителей дома № 29/4 по улице Школьной о вырубке лиственниц неверная. По словам представителя компании, для дальнейших строительных работ потребовалось снести зеленые насаждения в размере 9,9 кубических метра — «в численном выражении 19-20 стволов». Тем временем, местные жители тогда утверждали, что вырубалось гораздо больше деревьев, кроме того, по их словам, вывозился не только лесной массив, но и пни.
В конечном итоге в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки 97 лиственниц.
— В итоге было вырублено 97 только зафиксированных лиственниц и берез. Это считали по пням, которые полиция нашла потом в лесополосе. Писали в прокуратуру, завели уголовное дело в 2018 году, но сейчас оно приостановлено, так как вырубку производили неустановленные лица,— рассказала Mkset Оксана Г.
К слову, в 2019 году Mkset уже рассказывал об истории с вырубкой лиственниц. В частности, сообщалось, что данная территория из категории особо охраняемой была переведена под земли населенных пунктов вместе с уникальным лиственным лесом. Тогда же застройщик ООО «Кристалл» на сайте размещал информацию о том, как высаживали и с каких питомников привозили лиственницы. Кроме того, в компании тогда пообещали, что присвоят каждому дереву табличку о происхождении. На данный момент сайт курорта «Родина» не работает, однако то, что данная информация была опубликована, подтверждают местные жители, также соответствующая запись со ссылкой на сайт имеется в группе «Вконтакте» курорта «Родина». Тем не менее, факт незаконной вырубки зеленых насаждений был зафиксирован.
По словам Оксаны Г., на территории, где проводилась вырубка, был пункт охраны и велся журнал учета машин, которые вывозили лиственницы, однако это не помогло делу расследоваться дальше.
— Вывозили камазами. Есть номера машин, есть показания свидетелей, но уголовное дело было приостановлено. Администрация сельсовета разводит руками. утверждает женщина
28 апреля, спустя два года после скандала, местные жители заподозрили, что ситуация может повториться вновь. В частности, на сегодняшний день жители предполагают, что арендованный ООО «Кристалл» участок мог быть передан аффилированному лицу. В частности, местная жительница сообщает, что участок могли передать в субаренду компании «Кузгун-Таш», после чего в январе этого года земля могла быть передана предпринимателю Вячеславу Шеметову — бенефициару компании ООО «Блок-пост».
К слову, согласно данным «Спарк-Интерфакс», совладельцем ООО «Кристалл» является Шеметова Светлана Дмитриевна, кроме того, в истории изменения долей участия значатся сам Вячеслав Шеметов, а также Эльвира Багдасарова — директор компании «Кузгун-Таш», компания на данный момент, по данным «Спарк-Интерфакс», ликвидирована. Директором компании ООО «Кристалл» является Ольга Буйкли — она же руководитель ООО «Блок-пост».
Сами же жители предполагают, что ООО «Кристалл» взял в аренду весь участок № 1517 и выделяет под субаренду маленькие участки. Именно на участках № 1519 и № 1520, которые якобы были переданы сначала ныне ликвидированной компании «Кузгун-Таш», а после предпринимателю Вячеславу Шеметову, как подозревают местные, планируется вырубка деревьев.
В частности, на данной территории, по словам Оксаны Г., происходит отравление деревьев химикатами. Со слов очевидцев, сами деревья помечаются лентами, а рядом уже вбиты сваи будущей постройки.
— Уже понятно, что деревья стоят посередине запланированного дома. Уже понятно, что готовится вырубка. У нас есть показания свидетелей, потому что есть охранники, есть разнорабочие, которые косили траву, которым дано было указание подготовить вот таким варварским способом деревья к вырубке. Оксана Г.
Жители дома, с их слов, вновь вызвали участкового, написали повторное заявление в районную прокуратуру, МВД и администрацию района. На момент написания материала официальные ответы от ведомств общественникам не поступали. Между тем, со слов жителей, 2 мая на место приехал глава сельского поселения Ташбулатовского сельсовета, однако сделал вывод, что на данный момент факта спила деревьев нет, а далее посоветовал вызвать полицию, если будут происходить какие-либо действия.
— Мы видели план, согласно которому хотят построить 150 домиков. Также рабочие, которым давали указания, сказали, что здесь будет чистое поле. Глава сельского поселения сказал, что разрешение на вырубку не дали, но видимо сейчас решили вытравить деревья и потом спилить их как сухостой, — продолжает местная жительница.
Так, Оксана Г. сообщила корреспонденту Mkset, что 6 мая подала в администрацию сельсовета уведомление о народном сходе. Через шесть дней после этого в село приезжал начальник ОМВД, обследовал территорию и подтвердил, что разрешения на вырубку у компании нет. Тогда же при сотруднике были обнаружены канистра, бутылки с жидкостью, похожей на машинное масло, «того же рыжего цвета, как потеки на березах». Известно, что обнаруженные предметы забрали на исследование. Кроме того, местным жителям, по словам Оксаны, пообещали, что будут вызваны «специалисты, которые смогут оценить нанесенный им ущерб».
Mkset неоднократно обращался в Ташбулатовский сельсовет за комментарием по ситуации, там пообещали перезвонить журналисту, но так этого и не сделали.
Представительница компании ООО «Кристалл» Анастасия Климова корреспонденту Mkset сообщила, что комментировать по данной ситуации нечего, а сам вопрос о вырубке посчитала «неосновательным».