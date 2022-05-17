В Башкирии спустя два года снова сообщили о вырубке деревьев возле озера Якты-куль

К слову, в 2019 году Mkset уже рассказывал об истории с вырубкой лиственниц. В частности, сообщалось, что данная территория из категории особо охраняемой была переведена под земли населенных пунктов вместе с уникальным лиственным лесом. Тогда же застройщик ООО «Кристалл» на сайте размещал информацию о том, как высаживали и с каких питомников привозили лиственницы. Кроме того, в компании тогда пообещали, что присвоят каждому дереву табличку о происхождении. На данный момент сайт курорта «Родина» не работает, однако то, что данная информация была опубликована, подтверждают местные жители, также соответствующая запись со ссылкой на сайт имеется в группе «Вконтакте» курорта «Родина». Тем не менее, факт незаконной вырубки зеленых насаждений был зафиксирован.