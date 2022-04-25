В Башкирии с 1 мая нельзя будет ходить в лес

О необходимости ввести особый противопожарный режим в республике заявил руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. По его данным, за истекшую неделю в Башкирии зарегистрировали первый семь лесных пожаров. Возгорания обнаружили в Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском районах. Все очаги потушили в течение первых суток.
«В целях недопущения роста природных пожаров и их перехода на населенные пункты и садоводческие товарищества предлагаю ввести на территории республики с 30 апреля особый противопожарный режим», — сказал Фарит Гумеров.
Между тем, введение ограничений было решено отложить на 1 мая. Радий Хабиров напомнил, что 30 апреля в республике пройдет день поминовения и почитания, когда жители региона будут посещать кладбища. Режимные запреты могут помешать выполнению «определенных традиций», отметил он. Со сроками переноса противопожарных ограничений согласились и Фарит Гумеров и глава ГУ МЧС Марат Латыпов.
Особый противопожарный режим подразумевает ограничения на посещения лесов. Доступ в них будет открыт только для работников леса. Также под запретом костры на природе и пожароопасные работы. Ограничения распространяются на предприятия и садоводов.
За сжигание мусора и сухо травы в этот период предусмотрен административные штрафы для граждан, должностных и юрлиц.
В прошлом году особый противопожарный режим в республике ввели с 17 апреля.