В Уфу должны вернуться 279 туристов с Гоа

В уфимский аэропорт должны прибыть да самолета с туристам из Гоа. Об этом в соцсетях сообщила руководитель пресс-службы авиаузла Татьяна Ризван.

По ее словам, на первом самолете, должны прилететь 117 пассажиров, а на втором – 162.

Сразу после прибытия люди сдадут анализы на коронавирус и будут помещены в обсерваторы на две недели. Иногородние туристы уедут домой на автобусах, часть из них полетит дальше – в Екатеринбург и Нижний Новгород.

Всем прибывающим предоставляется питание и пледы в дорогу.

Туристов, которые прибыли вчера в Уфу из Дубая, приезжал встречать глава госкомтуризма республики Салават Нафиков, он лично проследил маршрутизацию по регионам.