В Уфу должны вернуться 279 туристов с Гоа

Все прибывшие должны быть помещены в обсерваторы.
В уфимский аэропорт должны прибыть да самолета с туристам из Гоа. Об этом в соцсетях сообщила руководитель пресс-службы авиаузла Татьяна Ризван.
По ее словам, на первом самолете, должны прилететь 117 пассажиров, а на втором – 162.
Сразу после прибытия люди сдадут анализы на коронавирус и будут помещены в обсерваторы на две недели. Иногородние туристы уедут домой на автобусах, часть из них полетит дальше – в Екатеринбург и Нижний Новгород.
Всем прибывающим предоставляется питание и пледы в дорогу.
Туристов, которые прибыли вчера в Уфу из Дубая, приезжал встречать глава госкомтуризма республики Салават Нафиков, он лично проследил маршрутизацию по регионам.
Напомним, всего после объявления пандемии по коронавирусу за границе оставались около 500 жителей Башкирии.