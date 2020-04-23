В Башкирии стали известны результаты тестов на коронавирус у туристов из Таиланда

В Башкирии на оперативном совещании в правительстве республики доложили о состоянии здоровья туристов, прилетевших в республику из Таиланда, Турции и Индии. Сейчас они все находятся в обсерваторах.

Тест на наличие коронавируса сделали всем туристам, прибывшим из-за границы. Пока результаты получили только прибывшие из Таиланда - у всех результаты отрицательные. Ждут свои результаты 29 человек из Турции и 21 турист из Индии. Жалоб на здоровье у них нет.