В Башкирии стали известны результаты тестов на коронавирус у туристов из Таиланда
23 апреля, 13:51ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Данные озвучили на оперативном совещании в правительстве.
В Башкирии на оперативном совещании в правительстве республики доложили о состоянии здоровья туристов, прилетевших в республику из Таиланда, Турции и Индии. Сейчас они все находятся в обсерваторах.
Тест на наличие коронавируса сделали всем туристам, прибывшим из-за границы. Пока результаты получили только прибывшие из Таиланда - у всех результаты отрицательные. Ждут свои результаты 29 человек из Турции и 21 турист из Индии. Жалоб на здоровье у них нет.
— Здорово, что мы их возвращаем. У нас еще часть людей есть там. И всех, кто хочет, надо возвращать. Обязательно комфортно их встречать, расселять, чтобы голодные они не сидели, — отметил Радий Хабиров.
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