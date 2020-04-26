В Уфе специалисты Роспотребнадзора ждут приезда 62 туристов из Дубая
26 апреля, 17:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: health.bashkortostan.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Среди них – 28 жителей Башкирии.
Об этом сообщили в ходе брифинга в минздраве республики. Обсерватор временно разместился в санатории «Юматово» в Уфимском районе.
На рейсе всего 28 жителей Башкирии, все остальные - граждане других регионов страны.
Ранее мы писали о том, что из обсерватора, расположенного на территории санатория «Родник здоровья», сбежал мужчина. За свой поступок он заплатит штраф в 15 тысяч рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей