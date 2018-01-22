ТПП России поддержит 100 лучших предприятий в регионах

Дан старт акции «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ».

В России дан старт специальной акции «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты РФ». Ее цель – поддержка деятельности лучших предприятий в регионах. Как пояснили в пресс-службе ТПП, акция проводится в честь 100-летия учреждения института торгово-промышленных палат.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин сообщил, что всего из регионов поступило 465 заявок. Затем конкурсная комиссия выбрала 100 лучших.

- Теперь у них начался долгий соревновательный и производственный марафон. В течение года, а в проекте участвует 81 территориальная ТПП, мы будем помогать им решать вопросы, развивать производство, продвигать продукцию, выходить на новые рынки, в том числе зарубежные, чтобы увидеть, каких максимальных результатов можно достичь в принципе. Система ТПП предоставит для этого свои возможности, - сказал Сергей Катырин.

Участники конкурса смогут рассказать представителям ТПП о проблемах той или иной сферы, какие шаги, в том числе и в плане совершенствования законодательства, следует предпринять, чтобы бизнес развивался без помех. В результате все участники должны получить новый опыт взаимодействия, проложат путь, по которому будет легче идти остальным.

Итоги акции планируется подвести в декабре.

На сегодняшний день определены задачи, которые сегодня стоят перед предприятиями, в том числе выход на новые рынки, подбор профессиональных кадров, внедрение новых технологий, новые подходы к организации производства, маркетинг, инвестиции и т.д.

Сергей Катырин отметил, что на сегодняшний день все эти вопросы находятся на повестке дня у палаты.