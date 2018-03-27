Экс-чиновника из Уфы поймали на взятке в 1,3 миллиона за укладку асфальта

Бывшего чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в прошлом году к чиновнику пришел представитель коммерческой фирмы с вопросом асфальтирования территории фирмы.

Заместитель начальника учреждения пообещал выполнить работы без оформления договора по цене ниже официальной. Взамен он потребовал 1,3 млн. рублей.

Получив часть взятки, чиновник направил рабочих и технику на указанный объект, а также распорядился заасфальтировать его территорию, используя принадлежащие муниципальному учреждению материалы.

В результате ущерб «Управлению по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района» был причинён ущерб на сумму около 600 тысяч рублей.

После того, как чиновник получил оставшуюся часть взятки в размере 1 миллион 080 тысяч рублей, его задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью.