В Башкирии замглавы муниципалитета подозревают во взятке 2-летней давности

Чиновник из администрации Дюртюлинского района Башкирии задержан за получение 220 тысяч рублей, которые он потребовал с местного животновода.

В Дюртюлинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело против заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства администрации Дюртюлинского района Башкирии. Об этом сообщается на сайте следкома.

Чиновник подозревается в получении взятки. Он уже задержан. Как следует из материалов дела, сам факт передачи взятки имел место почти два года назад - днем 5 мая 2016 года в служебном кабинете управления сельского хозяйства администрации Дюртюлинского района.

По версии следствия, руководитель управления получил от директора местного предприятия крупную взятку в сумме 220 тысяч рублей. Договоренность о передаче средств была достигнута заранее. Столь внушительное незаконное вознаграждение было передано чиновнику за оказание помощи при получении субсидии на содержание племенного поголовья.

После получения средств подозреваемый сразу подписал карточки племенного хозяйства, которые содержали заведомо завышенные количественные и качественные показатели продуктивности и селекционно-племенной работы. Это позволило племзаводу получить из федерального и республиканского бюджета серьезную субсидию в размере свыше 1,3 миллиона рублей. Намного позже после всех этих событий директор племзавода принял решение заявить в полицию о незаконной передаче денег. Причины такого решения предпринимателя не уточняются.