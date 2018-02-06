В Башкирии сотрудника онкодиспансера поймали на взятке в 200 тысяч рублей

В следственном комитете РФ по РБ уже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в феврале 2017 года 59-летний инженер хозяйственного отдела Республиканского онкологического диспансера за выигрыш на аукционе на оказание услуг по обеспечению медицинского оборудования потребовал от подрядчика денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей. В сентябре 2017 года был задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.