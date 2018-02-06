Юриста Адвокатской палаты Башкирии обвинили во взятке

По версии следствия, в марте 2010 года адвокат передал 100 тысяч рублей за дачу заведомо ложных показаний начальнику отдела уголовного розыска МВД по РБ.

Прокурор республики Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего адвоката Адвокатской палаты РБ. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий и заведомо незаконное бездействие).

Согласно версии следствия, в марте 2010 года адвокат в целях незаконного освобождения своего подзащитного от уголовной ответственности, передал 100 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска МВД по РБ за склонение свидетеля по уголовному делу к даче заведомо ложных показаний и бездействие при доказывании вины подозреваемого. После этого его задержали сотрудники полиции.