Юриста Адвокатской палаты Башкирии обвинили во взятке

Прокурор республики Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего адвоката Адвокатской палаты РБ. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий и заведомо незаконное бездействие).
Согласно версии следствия, в марте 2010 года адвокат в целях незаконного освобождения своего подзащитного от уголовной ответственности, передал 100 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска МВД по РБ за склонение свидетеля по уголовному делу к даче заведомо ложных показаний и бездействие при доказывании вины подозреваемого. После этого его задержали сотрудники полиции.
На автомобиль адвоката марки BMW наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Уфы. Напомним, ранее Медиакорсеть писала о другом юристе Адвокатской палаты РБ, который получил крупную сумму денег от 46-летнего уфимца, пообещав вложить их в компанию по управлению активами и попытался скрыться с его деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».