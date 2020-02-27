В правительстве Башкирии состоялся первый «Цифровой час»
Тематическое совещание посвятили обсуждению «умных остановок», внедрению цифровой платформы управления дорожным хозяйством.
В правительстве Башкирии впервые провели отдельное совещание, посвящённое «цифровому» развитию региона. Участники «Цифрового часа» вывели на обсуждение перспективы развития комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения, доработке уфимских «умных остановок», а также возможностях управления дорожным хозяйством РБ посредством цифровой платформы.
По словам министра цифрового развития региона Геннадия Разумкина, в систему интеллектуального видеонаблюдения входят более тысячи камер. Часть из них установлены на «умных остановках». Было озвучено предложение расширения возможностей комплекса, подключив к нему камеры программы «Башкирские дворики».По словам главы ведомства, к началу марта будет готова доработанная версия единой платформы управления дорожным хозяйством. Также рассматриваются возможности модернизации приложения «Дорожный эксперт».
Глава региона Радий Хабиров напомнил чиновникам, что цифровизация республики является одним из ключевых направлений.