В правительстве Башкирии состоялся первый «Цифровой час»

В правительстве Башкирии впервые провели отдельное совещание, посвящённое «цифровому» развитию региона. Участники «Цифрового часа» вывели на обсуждение перспективы развития комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения, доработке уфимских «умных остановок», а также возможностях управления дорожным хозяйством РБ посредством цифровой платформы.

По словам министра цифрового развития региона Геннадия Разумкина, в систему интеллектуального видеонаблюдения входят более тысячи камер. Часть из них установлены на «умных остановках». Было озвучено предложение расширения возможностей комплекса, подключив к нему камеры программы «Башкирские дворики».По словам главы ведомства, к началу марта будет готова доработанная версия единой платформы управления дорожным хозяйством. Также рассматриваются возможности модернизации приложения «Дорожный эксперт».