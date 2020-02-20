В Уфе установили 135 умных остановок: 115 из них работают в тестовом режиме

Как сообщили в мэрии города, в городе всего установили 135 умных остановок. Но только 115 из них работают в тестовом режиме. Кроме того, зачастую на них не работают ни беспроводной интернет, ни информационное табло с расписанием маршрутов, ни кнопка вызова экстренных служб. При этом устанавливать павильоны начали еще с прошлого года. Большинство из них буквально дублируют уже существующие и привычные остановки.