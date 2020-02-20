В Уфе установили 135 умных остановок: 115 из них работают в тестовом режиме
20 февраля, 10:43ГородАлия ФатхиеваФото: ufacity.info
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Несмотря на то, что умные остановки есть в каждом районе города, их функционал работает далеко не везде.
Как сообщили в мэрии города, в городе всего установили 135 умных остановок. Но только 115 из них работают в тестовом режиме. Кроме того, зачастую на них не работают ни беспроводной интернет, ни информационное табло с расписанием маршрутов, ни кнопка вызова экстренных служб. При этом устанавливать павильоны начали еще с прошлого года. Большинство из них буквально дублируют уже существующие и привычные остановки.
Кроме того, важно отметить, что новые остановки стали привлекать вандалов – накануне на одной из таких установок неизвестные устроили погром. А ведь цена каждой остановки – около 800 тысяч рублей.
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