«Если надо, уколюсь». Смогут ли в Башкирии привить от коронавируса треть населения

По данным минздрава Башкирии, вся вакцина от коронавируса, поступившая в регион из Москвы (а это свыше 14 тысяч доз), была использована в короткий срок. Медики отмечают достаточно высокий интерес к вакцинации среди населения, однако из-за отсутствия прививочного материала запись на процедуру временно приостановлена.

«Ждите ответа» Как известно, прививка вакциной от коронавируса проходит в два этапа с интервалом в 21 день. В минздраве Башкирии уточнили, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» в Башкирии привиты больше 14 тысяч человек, а вторым компонентом — свыше пяти тысяч человек. Пресс-секретарь минздрава Башкирии Софья Алёшина пояснила: записаться на вакцинацию через портал госуслуг сейчас нельзя, но можно уточнять информацию в своих поликлиниках. Обзвон уфимских поликлиник показал, что запись на вакцинацию там также пока не ведется. В одном из медучреждений корреспонденту Mkset рассказали, что звонки по поводу вакцинации поступают постоянно, пациенты сердятся из-за того, что эта услуга недоступна. Ждем поставок из федерального центра — в конце января или начале февраля. После распределения вакцины по медицинским организациям будет сформировано актуальное расписание и запись будут доступна, пояснила Софья Алёшина. Она подчеркнула, что по состоянию на текущую неделю иммунизацию проводили лицам из группы риска — это медики, преподаватели, соцработники, лица, проживающие в социальных учреждениях и с хроническими заболеваниями, на добровольной основе. К слову, чиновники также входят в число людей, имеющих право на прививки, поскольку много общаются с людьми по роду своей деятельности. Прививка абсолютно бесплатная и проходит только в государственных медицинских учреждениях. Миллион, миллион, миллион новых доз… В России масштабную вакцинацию, напомним, начали 5 декабря, объявив, что наша страна стала первой в мире, где проводятся массовые прививки. Однако по прошествии полутора месяцев очевидно, что о массовой вакцинации говорить пока слишком рано. Photo: Александр Драган Facebook.com Анализ ситуации провел маркетолог Александр Драган. Эксперт обратил внимание на постоянное нарушение сроков и объёмов поставок. Он проанализировал отчеты, которые дают федеральный минздрав и региональные ведомства, и пришел к выводу: у чиновников, курирующих этот вопрос, слова и дела не очень сходятся. Если судить по региональной статистике, то никаких 800 тысяч привитых, о которых сообщал ранее федеральный минздрав, и близко нет. По 67 регионам, на которые приходится 86,4% населения, на конец декабря-начало января было вакцинировано всего 156 279 человек — или 0,12% проживающего населения, констатирует Александр Драган. Даже если учесть, что в этих цифрах могут содержаться данные о вакцинации сотрудников силовых ведомств и курсантов, все равно цифры, по мнению Драгана, пока упорно не сходятся. По его словам, отдельный интерес представляют планы по вакцинации. В декабре минздрав России подготовил график распределения прививок в регионы. Тогда же звучало, что за декабрь регионы получат 480 тысяч доз вакцины, а в начале января озвучили уже втрое большую цифру — 1,5 млн. Сам график нигде не публиковался, но региональные чиновники активно на него ссылаются. Так, по 67 регионам, для которых удалось уточнить статистику, к февралю-марту из Москвы обещают поставить 6,2 млн доз. Если считать, что речь только о первой дозе, а не о двух в совокупности, это 7,2% от населения этих регионов. В целом же регионы рассчитывают привить, как правило, до 30% населения. Таков целевой показатель, который ставил федеральный центр перед регионами на первое полугодие 2021 года. На 30% российские регионы ориентируются и при вакцинации от сезонного гриппа. Photo: Александр Драган Facebook.com Однако с учетом задержек с поставками и низких темпов вакцинации, возникают сомнения, что такое возможно. Как сообщалось ранее, Башкирия рассчитывала получить в 2021 году 1 млн доз, достаточных для вакцинации 25% населения. Январь почти закончился, а мы пока притормозили на отметке в 14 тысяч доз. и ждем еще 50 тысяч доз. Дальнейшие планы пока власти не конкретизируют, но о вакцинации миллиона человек пока точно говорить рано. Не удивлюсь, если эти 50 тысяч тоже придут с задержкой, пояснил в беседе с корреспондентом Mkset Александр Драган. Дополнительные трудности создала и нехватка холодильников для хранения вакцины. Настаивать на поставках сразу больших партий из Москвы (если это станет реальностью), по мнению Александра Драгана, неразумно еще и по этим соображениям. Скорее всего, ситуация с поставками вакцины прояснится в ближайшие пару месяцев. «Ампулу открывали и выливали» Mkset выяснил, какие сложности возникают с вакцинацией, непосредственно у тех, кто её сделал, собирается (либо опасается) делать. Интересная дискуссия недавно имела место в уфимском сегменте Фейсбука. Жительница города Агидель Джамиля К. посетовала, что работает в школе и боится прививаться от Covid-19, хотя руководство уже уведомило, что делать это нужно будет обязательно. Корреспондент Mkset связался с женщиной, чтобы узнать, как развивалась ситуация дальше. Photo: Артур Салимов Mkset.ru — Пока я думала, вопрос решился сам собой. Я заразилась ковидом и переболела. К счастью, в легкой форме. Антитела сейчас у меня есть, так что нужда в прививке пока отпала, а там уж посмотрим, — рассказала собеседница. Тем временем под постом учительницы скопилось немало комментариев. Некоторые из них просто шокируют. У меня есть знакомые, которых на работе тоже принуждали. Зайдя в кабинет к медику, они попросили, чтобы им просто сделали отметку в санкнижке и журнале, что прививку сделали. Ампулу открывали и выливали. Медики, не хотят брать на себя такую ответственность, откликнулась Татьяна С. Мы связались с автором комментария. Она подтвердила, что история соответствует действительности, однако не стала называть ни имени своих знакомых, ни номера поликлиники, где вот так запросто вылили ампулу с вакциной, которой катастрофически не хватает. Ход вакцинации прокомментировал доктор ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов, который уже несколько месяцев ведет консультации пациентов и их близких в соцсетях. — Мы живем в сложное время, когда трудно поверить во что-то бесплатное, и любое действие против воли вызывает противодействие, нам нужно заново учиться слушать и верить, помогать… Первое, что хотелось бы сказать, вакцинация — дело добровольное, и я никого не буду убеждать ни «против», ни «за». Если вы переболели ковидом (по моему личному мнению, это более 50% населения моего родного города), вам не нужна вакцинация, так как иммунитет сохраняется достаточно длительный промежуток времени. И даже если снизились иммуноглобулины G, он остаётся на клеточном уровне. Повторное заражение возможно, но его процент очень-очень низкий, и, как правило, это медицинские работники. Заболевание при повторном заражении протекает в разы легче, так как организм уже знает, как бороться и что делать, а в 85% случаев — бессимптомно, — отметил Глеб Глебов. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Он считает, что перед вакцинацией, следует проводить бесплатный анализ на антитела. Согласно мировой статистике, 80% людей переболевают ковидом в легкой форме (как ОРВИ) или бессимптомно, а 20-30% мазков ПЦР — ложноотрицательные. Тогда почему людям перед вакцинацией не делают бесплатные тесты на антитела? Мне кажется, для людей это очень важно. Бесплатными анализами мы не потратим лишние вакцины и не сделаем их тому, кому они не нужны. Это будет эффективное и экономное распределение бюджета… И еще представим гипотетически ситуацию: человек болеет новой коронавирусной инфекцией 8-й день, без температуры и иных симптомов, и в данный момент у него в крови уже начали появляться антитела IgM. Не навредит ли ему, не вызовет ли мутацию прививка в такой момент, если он не знает, что болен? задается вопросом доктор Глебов. Пока официальной реакции на его слова не последовало. Зато под его постом на эту тему в соцсетях появилось немало комментариев. — Вот я как раз вхожу в список людей, которые получили такой лжеотрицательный тест, КТ показало коронавирус с поражением 24%, а тест приходит отрицательный. И как быть? Но прививаться ни за что! — отметила Наталья Юминова. — Я сама медсестра и переболевшая, а нас добровольно-принудительно заставляют сделать прививку, — поделилась мнением Эльза Валиахметова. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Необходимость в получении ответов на подобные вопросы явно назрела, однако, как пояснили корреспонденту Mkset в неофициальной беседе, инициатива при даче такого рода пояснений должна исходить от федеральных структур. Даже не знаю, как к этому относиться… С одной стороны, плохо лезть без очереди. А с другой стороны, половина страны отказывается делать вакцинацию. Единственное только меня мучит сомнение: а с чего авторы акции решили, что вакцинация актеров, политиков и певичек станет стимулом для сомневающихся в необходимости вакцинации? Мне, к примеру, общая «рожа» нашей эстрады и политики внушает такое отвращение, что действие скорее будет обратным, прокомментировал ситуацию журналист из Уфы Владимир Глинский. Что безопаснее — привиться или переболеть? Мы пообщались с теми, кто уже сделал прививку от ковида, и попросили поделиться впечатлениями. — Я привился, как преподаватель УГАТУ. Все ок. Вакцина «Спутник V» хорошая. Моя знакомая работает в институте Гамалеи, привилась ещё на стадии испытаний в мае, тоже все ок. Как кандидат по микробиологии и эпидимиолог, она точно знает, что вакцина хорошая. Без вакцины опасность заразиться или смертельно заразить пожилых родственников значительно больше, чем опасность побочек от вакцины, — высказал свое мнение уфимец Дмитрий Гундеров Что касается побочных явлений при вакцинации, реакция каждого организма проявляется индивидуально, и надо быть морально готовым к недомоганию. Довольно подробно о своей «эпопее с вакцинацией» рассказала художница из Уфы Юлия М., которая сейчас живет и работает в Москве. Я привилась в Крещение, 19 января, в 9.00. Сам укол легкий, в любое плечо. Минут через пять бросило в жар. Села. Сказали всем сидеть, полчаса не уходить. Я посидела минут 10, но так как мой автобус должен был прийти, тихо поползла по морозу и нечищеным дорожкам к нему. Ровно через час заболела голова. Потом болезненные ощущения странно гуляли по телу — то кишечник схватит, то дикие прострелы в ухе. Выпила лекарство от головной боли через два часа после прививки. Голова тяжелая. Чувствую себя тяжелой какой-то и чуток отупевшей. Сердце скачет. Башка чугунная. Сильный озноб, таковы были её первые впечатления. На второй день, по словам Юлии, она постоянно чувствовала в помещении холод до такой степени, что мерзли руки. — После обеда проснулась и даже написала статью. Но голова тяжелая и апатия. Слабость после сна. Есть не хочется. Покраснений возле укола нет. Но место вакцины побаливает, как от сильного удара. Сердце скачет, пульс — 123, температуры нет, — продолжила Юлия. По совету знакомого медика она перед сном стала пить прохладный зеленый чай с валерьянкой. На четвертый день немного распух лимфоузел подмышкой со стороны укола. К вечеру прошло. Мой друг-медик сказал, что вирус тычется во все места, где что-то хоть в детстве болело. На пятый день скакнула температура, и начались проблемы с левой рукой, она была словно отсижена, затекла и плохо сгибались пальцы. А мне статьи писать да рисовать. Еле смогла! На шестой день стало отпускать и пришло облегчение, сообщила художница. Похожей историей поделился публицист, сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии Шамиль Валеев. У нас примерно половина коллектива имеет антитела, а вторая — нет. Я решил проверить на себе вакцину с учетом, того, что приходится много общаться с людьми, и вдобавок, чтобы потом сознательно рекомендовать её другим, рассказал Шамиль Валеев. По его словам, через час после прививки мозг чуть-чуть «поплыл». Шамиль был в тот момент в столовой на кассе и перестал отличать компот от лимонада. Появилась слабость, но было терпимо. -Меня предупредили, что на следующий день самочувствие будет так себе. В пятницу пошел домой. Все выходные было ощущение, что организм с чем-то борется. Температуры не было, но был общий упадок сил. Побаливала голова, чуть-чуть подвыворачивало суставы, как бывает перед развитием болезни. Много спал. К вечеру воскресенья вроде бы всё прошло. В понедельник и вторник пару раз были непродолжительные рецидивы в виде головокружения. При всём этом согласен: если нет противопоказаний, привиться безопаснее, чем переболеть, риск осложнений из-за болезни слишком велик. 8 февраля у меня должна быть вторая прививка. Осенью я еще прививался от пневмококковой инфекции и ранее была прививка от энцефалита. От гриппа в этом году не прививался, уточнил собеседник. Напомним, новые поставки вакцины в Башкирию ожидаются в ближайшее время. Как уточнили в минздраве Башкирии, записаться можно будет через единый портал Госуслуг или мобильное приложение «К врачу», а также по единому номеру Колл-центра: 1301 или 122. Как сообщили в минздраве Башкирии, информация о возможности получения вакцины для разных категорий населения будет размещена на официальных ресурсах минздрава РБ и в средствах массой информации. Кстати, один из сотрудников нашей редакции намерен также испытать прививку на себе, чтобы потом поделиться собственными впечатлениями. Тем временем Вчера, 26 января, стало известно, что третья по счету российская вакцина от коронавируса готова к широкому использованию. Как сообщили «Новые Известия», речь идет о вакцине от коронавируса COVID-19 от Центра имени Чумакова. По словам премьер-министра Михаила Мишустина она должна поступить в гражданский оборот в течение месяца. Пока россиянам доступны вакцины «Спутник V» от московского Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Михаил Мишустин также распорядился выделить более двух миллиардов рублей на производство вакцины «ЭпиВакКорона». Это позволит выпустить свыше двух миллионов доз вакцины. Пока же вакцинация проводится в основном вакциной «Спутник V», зарегистрированной еще в августе прошлого года, кстати, еще до завершения третьей фазы испытаний. Как отмечают эксперты, увеличение числа препаратов может выправить ситуацию с вакцинацией россиян, но о сроках опять же говорить пока слишком рано.

