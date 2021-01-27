«Если надо, уколюсь». Смогут ли в Башкирии привить от коронавируса треть населения

-Меня предупредили, что на следующий день самочувствие будет так себе. В пятницу пошел домой. Все выходные было ощущение, что организм с чем-то борется. Температуры не было, но был общий упадок сил. Побаливала голова, чуть-чуть подвыворачивало суставы, как бывает перед развитием болезни. Много спал. К вечеру воскресенья вроде бы всё прошло. В понедельник и вторник пару раз были непродолжительные рецидивы в виде головокружения. При всём этом согласен: если нет противопоказаний, привиться безопаснее, чем переболеть, риск осложнений из-за болезни слишком велик. 8 февраля у меня должна быть вторая прививка. Осенью я еще прививался от пневмококковой инфекции и ранее была прививка от энцефалита. От гриппа в этом году не прививался, уточнил собеседник.