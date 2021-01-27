В Уфе заработала интерактивная карта с очагами коронавируса

В Уфе заработала интерактивная карта с очагами коронавируса

Вчера, 18:10ОбществоКарина МамаеваPhoto: скриншот с видеотрансляции
Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в мэрии города сообщили о разработке карты, где показано местонахождения пациентов, зараженных коронавирусом. Доступ к ней будут иметь сотрудники ЖЭУ для обработки подъездов. Подробнее о карте рассказала лавный врач «Хозрасчетной поликлиники» Елена Нагаева.

По словам медика, местоположение инфицированных людей на карте отмечается разными цветами. Синим те, кто госпитализирован в стационар, красным цветом – заболевшие, которые лечатся на дому. Зеленым цветом отмечены выздоровевшие, а фиолетовым – основные очаги заражения. При этом на карте никаких персональных данных пациентов не указывается.

На сегодняшний день в Башкирии выявлено 23 577 ковид-пациентов. За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 167 человек. В Уфе с начала пандемии заболели 7 529 жителей, за прошедшие сутки — 46.

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