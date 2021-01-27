В Уфе заработала интерактивная карта с очагами коронавируса

По словам медика, местоположение инфицированных людей на карте отмечается разными цветами. Синим те, кто госпитализирован в стационар, красным цветом – заболевшие, которые лечатся на дому. Зеленым цветом отмечены выздоровевшие, а фиолетовым – основные очаги заражения. При этом на карте никаких персональных данных пациентов не указывается.
На сегодняшний день в Башкирии выявлено 23 577 ковид-пациентов. За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 167 человек. В Уфе с начала пандемии заболели 7 529 жителей, за прошедшие сутки — 46.