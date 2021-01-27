В Башкирии двое сотрудников полиции вынесли из горящего дома семь человек

В Башкирии двое сотрудников полиции вынесли из горящего дома семь человек

Вчера, 16:07ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Двое сотрудников полиции из Салавата представят к награде. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Благодаря смелости участкового Руслана Сайфуллина и водителя Центра кинологической службы Альберта Вахитова удалось спасти от смерти семерых человек. Известно, что сотрудники полиции приехали на вызов в жилой дом, расположенный на улице Октябрьской, и заметили, что внутри начался пожар.

— Полицейские без промедления выбили дверь. Повалил густой черный дым. Из дальней комнаты были слышны крики женщины, — рассказал Радий Хабиров.

Один из сотрудников полиции зашел в здание и почти волоком вытащил оттуда двух женщин. Одна из них была уже без сознания. После этого его напарник также зашел в дом и вместе им удалось эвакуировать еще пятерых человек из соседней квартиры.

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