Нарушения мэрии, убийство кондуктора и награда Хабирова. Итоги дня в Башкирии

Нарушения мэрии, убийство кондуктора и награда Хабирова. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:49ОбществоPhoto: Сайт главы Башкирии
Главные новости Уфы и Башкирии 22 декабря.

УФАС по Башкирии выявила нарушения в действиях мэрии Уфы при проведении транспортной реформы. Администрация города планирует сократить ряд автобусных маршрутов и передать часть из них «Башавтотрансу», однако это противоречит федеральному закону «О защите конкуренции».

Стала исзвестна стоимость выступлений звезд башкирской и татарской эстрад на новогодних корпоративах. Самым «дорогим» оказался уроженец Башкирии Элвин Грей. Если в прошлом году его выступление стоило 600 тысяч рублей, то в этом году придётся накинуть ещё 100 тысяч рублей, чтобы послушать исполнителя.

Бывшая сотрудница полиции, которую в октябре 2019 года изнасиловали трое коллег, обратилась в Европейский суд по правам человека. Девушку возмутила публикация её фото в нижнем белье изданием «Комсомольская правда».

Уже в первом квартале 2021 года планируется массовая вакцинация населения Башкирии. В республику поступит сразу более миллиона доз вакцин.

А министр здравоохранения Мксим Забелин спрогнозировал окончание пандемии.

Сегодня утром в Стерлитамаке произошло страшное убийство. Как позже выяснилось, 22-летний парень зарезал кондуктора и отобрал у нее сумку. Следком Башкирии завел уголовное дело.

Прокуратура Башкирии заявила, что фотографии школьников в коровнике подлинные, а вот министр образования Айбулат Хажин ранее назвал их фейком.

Радий Хабиров удостоился медали Луганской народной республики «75 лет Победы». Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

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