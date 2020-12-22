Нарушения мэрии, убийство кондуктора и награда Хабирова. Итоги дня в Башкирии

Стала исзвестна стоимость выступлений звезд башкирской и татарской эстрад на новогодних корпоративах. Самым «дорогим» оказался уроженец Башкирии Элвин Грей. Если в прошлом году его выступление стоило 600 тысяч рублей, то в этом году придётся накинуть ещё 100 тысяч рублей, чтобы послушать исполнителя.