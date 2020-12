Глава региона Роман Копин вручил Светлане Щегловой, которая спасла девочку на детской площадке, награду за мужество. Вручение проходило в онлайн-формате.

Издание iz.ru сообщает, инцидент произошел на игровой площадке - маленькая девочка зацепилась шарфом за горку и начала задыхаться. Это увидела девятилетняя Светлана Щеглова, которая не растерялась и помогла ребенку выбраться из удушающей петли, чем спасла жизнь. Глава Чукотки по видеосвязи наградил Светлану и вручил медаль, которую скоро доставят девочке домой.

