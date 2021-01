Юного жителя Нефтекамска Искандера Зуфарова наградили почетной грамотой за мужество.

На днях в Нефтекамске прошла церемония награждения 15-летнего Искандера Зуфарова, который прошлой зимой спас жизнь взрослой женщина. По уточненным данным, парень совершил свой отважный поступок во время спортивной пробежки. Он увидел упавшую без сознания женщину и сразу же стал оказывать ей первую помощь. Затем Искандер помог этой женщине дойти до дороги и оттуда уже вызвал «скорую помощь».

