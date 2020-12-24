Элвин Грей исполнил новогоднее желание 7-летней девочки

Элвин Грей исполнил новогоднее желание 7-летней девочки

Вчера, 18:19ОбществоАнна КононоваPhoto: ГКЗ Башкортостан
Популярный певец из башкирии Радик Юльякшин присоединился к акции «Елка желаний». Артист исполнил мечту 7-летней Аделины Файзуллиной.

Девочка мечтала встретиться со своим кумиром. Вместе с Элвином Греем она спела его песню «По городам». Радик Юльякшин поделился, что с удовольствием принял участие в акции, а Аделине пожелал исполнения желаний.

Я хочу, чтобы у Аделины все мечты сбывались и особенно та мечта, в которой она хочет стать певицей. Я буду очень рад спеть с ней песню, пусть она будет из ее или из моего репертуара, сказал певец.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров дал старт акции. Сёлки в ГКЗ «Башкортостан» он снял три шара с новогодними пожеланиями жителей республики с ОВЗ. Руководителю региона предстоит исполнить желания 9-летнего Михаила Манулина, 15-летнего Романа Щекатурова и 65-летней Татьяны Буланкиной. К акции также присоединились министры правительства.

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