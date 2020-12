Михаил Дегтярев вручит детям подарки в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Во Владивостоке была проведена благотворительная акция «Елка желаний». В ней принимал участие и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, которому достались два шарика с новогодними желаниями детей.

Как сообщает transsibinfo.com, желания были переданы губернаторам ДФО вице-премьером правительства Юрием Трутневым, который является полномочным представителем президента России в регионе. Михаилу Дегтяреву досталось два шарика с пожеланиями детей: 16-летняя Екатерина загадала путевку в международный центр «Океан», а 13-летняя Александра — планшет. Врио губернатора предстоит выступить в роли Деда Мороза и осуществить детские мечты. «Однозначно, дети встретят этот праздник с подарками, о которых мечтали», — так важность исполнения желаний подчеркнул глава Хабаровского края. В рамках проведения новогодней акции «Елка желаний» подарки от руководителей макрорегиона получат юные хабаровчане со сложной судьбой. Акция ежегодно проходит при поддержке всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Проект, направленный на сбор новогодних подарков для сирот, инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и особенностями развития, детей из малообеспеченных и многодетных семей, был запущен при содействии президента РФ Владимира Путина.

