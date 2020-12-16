Михаил Дегтярев вручит детям подарки в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Михаилу Дегтяреву досталось два шарика с пожеланиями детей: 16-летняя Екатерина загадала путевку в международный центр «Океан», а 13-летняя Александра — планшет. Врио губернатора предстоит выступить в роли Деда Мороза и осуществить детские мечты. «Однозначно, дети встретят этот праздник с подарками, о которых мечтали», — так важность исполнения желаний подчеркнул глава Хабаровского края.