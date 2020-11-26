Профсоюз медиков Башкирии планирует добиться увеличения доплат за ночные смены

На сегодняшний день доплата за ночные смены сотрудникам родильного отделения, фельдшерам и водителям скорой помощи составляет 40%. По данным профсоюза, это ниже показателей, предусмотренных отраслевым соглашением, которое в 2019 году было подписано между профсоюзом и минздравом Башкирии. По договору доплата должна составлять не менее 50% к окладу.