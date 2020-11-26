Профсоюз медиков Башкирии планирует добиться увеличения доплат за ночные смены

Профсоюз медиков Башкирии планирует добиться увеличения доплат за ночные смены

Вчера, 13:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сотрудники Ишимбайской ЦРБ пытаются добиться увеличения доплат за ночные смены. Коллективные переговоры с руководством больницы состоятся 2 декабря 2020 года.

На сегодняшний день доплата за ночные смены сотрудникам родильного отделения, фельдшерам и водителям скорой помощи составляет 40%. По данным профсоюза, это ниже показателей, предусмотренных отраслевым соглашением, которое в 2019 году было подписано между профсоюзом и минздравом Башкирии. По договору доплата должна составлять не менее 50% к окладу.

Профлидеры намерены поднять доплату водителям с 20 до 25%, а сотрудникам родильного отделения с 40 до 60%.

— Наш аргумент - сотрудники роддома оказывают неотложную помощь, принимают экстренные роды, а потому имеют право на повышенные доплаты, отмечает адвокат Республиканского профсоюза работников здравоохранения Гульнара Усманова.

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