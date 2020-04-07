В профсоюзе медиков Башкирии намерены платить заболевшим коронавирусом врачам
7 апреля, 17:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Материальную помощь планируется оказать больницам и заразившимся врачам.
В профсоюзе медиков решили выделить деньги на средства защиты для работников больниц и поликлиник, а также, чтобы оказывать материальным помощь медикам, которые могут заразиться.
Члены профсоюза считают, что страховать медицинский персонал нецелесообразно из-за несоразмерности стоимости пакета страхования и сумм выплат. Более того, по мнению председателя Республиканской организации профсоюза Рауля Халфина, в чрезвычайной ситуации страховая компания оставляет за собой право ничего не платить.
По мнению представителей профсоюза, в случае заражения целесообразнее оказать материальную помощь медику за счет средств профсоюзной организации и республиканского бюджета.
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