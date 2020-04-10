Профсоюз медиков готовит обращение в прокуратуру по поводу ситуации в РКБ в Уфе

Накануне, 9 апреля, в интернете появилось заявление руководства Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» по поводу ситуации в Республиканской клинической больнице в Уфе.

Поводом для него стало анонимное обращение, которое оформлено от имени врачей РКБ, оказавшихся на карантине. Оно разошлось по соцсетям. Авторы обращения открыто обвинили руководство РКБ в том, что на протяжении нескольких недель игнорировались тревожные сигналы об аномальном росте числа пациентов с признаками пневмонии.

Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал сообщил, связался сам с медиками, изолированными в больнице, которые в основном подтвердили информацию, изложенную в анонимном обращении врачей.

— По данным моей собеседницы, в больнице на настоящий момент проведено в целом 60 компьютерных томографий для выявления пневмонии, — поделился информацией Андрей Коновал. — Пациентов не только с коронавирусом, но и с вирусной пневмонией уже начали вывозить из РКБ на госпитализацию в инфекционные стационары. Врач согласилась с авторами письма в том, что столь негативное развитие ситуации можно было бы предотвратить своевременными действиями администрации, но их не последовало.

Специалист также констатировал, что выявить пневмонию без компьютерной томографии (с учетом особенностей ее протекания при COVID-19) оказалось невозможно, мазки на коронавирус у пациентов не брали под предлогом того, что при сборе анамнеза прямых или косвенных контактов с «заграницей» не выявлялось, а следовательно такие пациенты не имели статуса пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

— Скорее всего, у кого-то из медиков не выдерживают нервы, и они действительно нуждаются в поддержке.

Считаю также, что информация требует проверки надзорных и правоохранительных органов на предмет правильности действий администрации, а также соблюдения прав сотрудников больницы и пациентов, — подчеркнул Андрей Коновал.

Он сообщил, что считает необходимым направить в прокуратуру Башкирии заявление с просьбой проверить действия (бездействие) руководства РКБ имени Куватова на соответствие правилам и алгоритмам, установленным минздравом России и органами санэпиднадзора в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Напомним, пока руководство минздрава Башкирии, характеризуя ситуацию в РКБ, обозначило только одну цифру — 50 выявленных случаев с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

О наличии в больнице опасной инфекции стало известно в начале текущей недели после того, как коронавирус был обнаружен у 80-летней женщины, скончавшейся от сосудистого заболевания.