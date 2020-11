Горсовет предложил создать в Уфе оператора для реставрации исторических зданий

Накануне, 25 ноября, прошло заседание Горсовета. Руководитель рабочей группы по сохранению исторического облика Уфы Руслан Зайнуллин предложил создать нового оператора в столице республике.

По словам депутата, данный оператор будет заниматься реставрацией исторических зданий. При этом новая структура сможет привлекать средства инвесторов, которые заинтересованы в дальнейшем использовании строений. Руслан Зайнуллин предположил, что на создание оператора необходимо выделить около двух миллионов рублей, однако его деятельность окупится уже через полгода. Депутаты Горсовета идею поддержали. Было принято решение проработать план создания и работы нового оператора, который будет работать в форме акционерного общества. Подробный план разработчики проекта должны представить до 1 декабря 2020 года. Отметим, что по словам главного архитектора Уфы Олега Байдина, в собственности города находится 42 исторических здания. При этом в аварийном состоянии находятся 23 из них.

