Горсовет предложил создать в Уфе оператора для реставрации исторических зданий

По словам депутата, данный оператор будет заниматься реставрацией исторических зданий. При этом новая структура сможет привлекать средства инвесторов, которые заинтересованы в дальнейшем использовании строений. Руслан Зайнуллин предположил, что на создание оператора необходимо выделить около двух миллионов рублей, однако его деятельность окупится уже через полгода.