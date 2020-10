16 тарусским улицам вернут дореволюционные названия. Такое решение приняли местные депутаты на очередном заседании городской думы.

О том, что тарусским улицам вернут прежние названия, сообщил в соцсети врио главы администрации МР «Тарусский район» Руслан Смоленский, пишет kaluganews.ru. На заседании Думы депутаты не только поддержали решение о переименовании улиц, но и предложили создать специальный штаб, который будет этим заниматься. Также в задачи штаба будет входить разъяснительная работа. Его члены будут объяснять горожанам, зачем меняют привычные названия.

