Мэрия Уфы выставила на торги историческое здание в центре города за 20,8 млн рублей

Известно, что в прошлом помещение не было жилым и принадлежало детскому кинотеатру имени Матросова, а после – танцевальному театру. Здание является объектом культурного наследия. В прошлом веке в нем жила семья Александра Вольмута - сына знаменитой династии пивоваров.
Собственники здания общей площадью 378 квадратных метров с земельным участком общей площадью 1142 квадратных метров планируют продать минимум за 20,8 миллионов рублей.
В описании сказано, что износ объекта составляется от 41% до 69% в зависимости от литера. К слову, самый старый из пяти литеров был построен в 1917 году. Аукцион состоится 23 декабря.