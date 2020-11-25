Мэрия Уфы выставила на торги историческое здание в центре города за 20,8 млн рублей

Мэрия Уфы выставила на торги историческое здание в центре города за 20,8 млн рублей

Вчера, 09:05ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: auction-house.ru
Администрация столицы Башкирии выставила на продажу историческое здание в центре Уфы. Оно располагается по адресу Коммунистическая, 44. Объявление было размещено на сайте Российского аукционного дома.

Известно, что в прошлом помещение не было жилым и принадлежало детскому кинотеатру имени Матросова, а после – танцевальному театру. Здание является объектом культурного наследия. В прошлом веке в нем жила семья Александра Вольмута - сына знаменитой династии пивоваров.

Собственники здания общей площадью 378 квадратных метров с земельным участком общей площадью 1142 квадратных метров планируют продать минимум за 20,8 миллионов рублей.

В описании сказано, что износ объекта составляется от 41% до 69% в зависимости от литера. К слову, самый старый из пяти литеров был построен в 1917 году. Аукцион состоится 23 декабря.

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