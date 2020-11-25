В Уфе на будущей пешеходной улице снесли историческое здание

Известно, что дом снесен в минувшие выходные. По словам историков, ранее там находились торгово-складские помещения купцов Арсения Кондратьева и Василия Поносова.
— Дом не был на государственной охране. Мы, общественники, просто не успели добиться постановки его на госохрану, сообщила Маулимшина.
По информации общественников, еще как минимум 14 исторических зданий в Уфе не находятся под государственной охраной. По мнению Эльзы Маулимшиной, ситуацию со сносом памятников истории города может спасти мораторий на снос зданий по всей будущей пешеходной улице.
— Дом признан аварийным, жителей переселили в прошлом году. Дом не признан объектом культнаследия, пояснили Mkset в администрации города.