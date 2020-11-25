В Уфе на будущей пешеходной улице снесли историческое здание

В Уфе на будущей пешеходной улице снесли историческое здание

Вчера, 13:03ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
В Уфе снесли дом № 72/2 по улице Октябрьской революции, которую власти республики планируют сделать пешеходной. Об этом сообщила представитель Совета Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина на странице в своих соцсетях.

Известно, что дом снесен в минувшие выходные. По словам историков, ранее там находились торгово-складские помещения купцов Арсения Кондратьева и Василия Поносова.

— Дом не был на государственной охране. Мы, общественники, просто не успели добиться постановки его на госохрану, сообщила Маулимшина.

По информации общественников, еще как минимум 14 исторических зданий в Уфе не находятся под государственной охраной. По мнению Эльзы Маулимшиной, ситуацию со сносом памятников истории города может спасти мораторий на снос зданий по всей будущей пешеходной улице.

— Дом признан аварийным, жителей переселили в прошлом году. Дом не признан объектом культнаследия, пояснили Mkset в администрации города.

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