В ряде районов Башкирии из-за коронавируса приостановят диспансеризацию и профосмотры

В ряде районов Башкирии из-за коронавируса приостановят диспансеризацию и профосмотры

Вчера, 13:03ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве предложил временно приостановить проведение диспансеризации и профосмотров в некоторых районах республики.

Ограничения коснутся тех районов, где наблюдается рост заболевших коронавирусом и загруженность в медучреждениях. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил предложение Минздрава. Также он отметил, что диспансеризация является важной сферой, однако большинство врачей в данное время уделяют внимание заболевшим коронавирусом.

Пусть муниципалитеты сами посмотрят и примут такое решение, сказал Радий Хабиров.

Диспансеризация и профосмотры пока будут приостановлены до 16 ноября.

Напомним, на сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения, в Башкирии зафиксировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 10330 заболевших. Всего от Covid-19 скончались 50 жителей республики.

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