В ряде районов Башкирии из-за коронавируса приостановят диспансеризацию и профосмотры

Ограничения коснутся тех районов, где наблюдается рост заболевших коронавирусом и загруженность в медучреждениях. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил предложение Минздрава. Также он отметил, что диспансеризация является важной сферой, однако большинство врачей в данное время уделяют внимание заболевшим коронавирусом.
Пусть муниципалитеты сами посмотрят и примут такое решение, сказал Радий Хабиров.
Диспансеризация и профосмотры пока будут приостановлены до 16 ноября.
Напомним, на сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения, в Башкирии зафиксировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 10330 заболевших. Всего от Covid-19 скончались 50 жителей республики.