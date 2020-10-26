В ряде районов Башкирии из-за коронавируса приостановят диспансеризацию и профосмотры

Ограничения коснутся тех районов, где наблюдается рост заболевших коронавирусом и загруженность в медучреждениях. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил предложение Минздрава. Также он отметил, что диспансеризация является важной сферой, однако большинство врачей в данное время уделяют внимание заболевшим коронавирусом.