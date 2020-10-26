В Башкирии за сутки выявлено 83 новых случая заболевания коронавирусом

В Башкирии за сутки выявлено 83 новых случая заболевания коронавирусом

Вчера, 10:16ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
На сегодняшний день, 26 октября, зарегистрировано 10 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано еще 83 новых случая. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По словам Забелина, уровень заболеваемости в Башкирии составляет 250 на 100 тысяч населения, темп прироста 0,8. В стационарах сейчас находятся 189 человек. Из них в состоянии средней и тяжелой степени тяжести 160 пациентов.

За прошедшую неделю выписано с выздоровлением более 800 человек. За все время с начала распространения коронавируса выписаны с выздоровлением 90% от общего числа заболевших. В стационарах республики более 32% свободных коек, сообщил Забелин. Из 4680 занято 3800 коек.

За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано. Напомним, накануне Минздрав сообщил о 50-м погибшем пациенте. По уточненным данным, скончалась 50-летняя уфимка. Течение заражения коронавирусной инфекцией у нее было осложненоожирением первой степени, атеросклерозом 3 степени, а также паренхиматозной дистрофией внутренних органов.

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