В Башкирии за сутки выявлено 83 новых случая заболевания коронавирусом

На сегодняшний день, 26 октября, зарегистрировано 10 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано еще 83 новых случая. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По словам Забелина, уровень заболеваемости в Башкирии составляет 250 на 100 тысяч населения, темп прироста 0,8. В стационарах сейчас находятся 189 человек. Из них в состоянии средней и тяжелой степени тяжести 160 пациентов. За прошедшую неделю выписано с выздоровлением более 800 человек. За все время с начала распространения коронавируса выписаны с выздоровлением 90% от общего числа заболевших. В стационарах республики более 32% свободных коек, сообщил Забелин. Из 4680 занято 3800 коек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано. Напомним, накануне Минздрав сообщил о 50-м погибшем пациенте. По уточненным данным, скончалась 50-летняя уфимка. Течение заражения коронавирусной инфекцией у нее было осложненоожирением первой степени, атеросклерозом 3 степени, а также паренхиматозной дистрофией внутренних органов.

