Жители Стерлитамака бьют тревогу из-за гибели деревьев

Жители Стерлитамака бьют тревогу из-за гибели деревьев
Жители Стерлитамака бьют тревогу из-за гибели деревьев
Вчера, 08:55ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Стерлитамак, дыши!/vk.com
По их мнению, всему виной стала не только жаркая погода, но и выбросы с местных предприятий.

Местные жители города забили тревогу из-за засыхающих деревьев. Обращения были собраны, и опубликованы в группе «Стерлитамак дыши!».

По рассказам, недавно на двух городских участках были высажены туи, гортензии и другие растения, однако спустя некоторое время они сгорели. Также горожане отмечают, что гибнут не только молодые саженцы, но и уже взрослые березы.

— Березы в городе погибают, это уже не шутки. Некоторые уже погибли, с макушек начинают вянуть и вниз листва подсыхает, — сообщила Василиса Ульянова.

На звонки местных в отдел управления ЖКХ им отвечают, что полив растений осуществляется ежедневно, но есть и предположения о том, что виной гибели зелени стали выбросы с местной промзоны.

Тем временем в Уфе на минувшей недели продолжали фиксироваться выбросы вредных веществ в воздухе. Специалисты Минэкологии республики рекомендуют при появлении посторонних запахов обращаться на горячую линию Роспотребнадзора.

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