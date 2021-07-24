В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе
В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе
Вчера, 15:51ГородАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Роспотребнадзор по Башкирии проверил качество атмосферного воздуха в Уфе после многочисленных жалоб горожан на химических запах.

В период с 16 по 23 июля выявлено превышение предельно-допустимой концентрации этилбензола в 1,15 раз на улице Известковая в поселке старая Александровка. Также зафиксированы высокие показатели фенола на улице Инициативная - содержание вещества превысило норму в 1,5 раза.

Кроме того, мониторинг качества воздуха показал, что в Благовещенском районе на территории садового товарищества №5 Треста №21 содержание ксилола превышает норму в 1,85 раза.

Ведомство совместно с Минэкологии республики устанавливает возможные источники загрязнения атмосферного воздуха.

Напомним, 22 июля в Уфе зафиксировали превышения по сероводороду в 1,4 ПДК и по оксиду углерода в 1,2 ПДК.

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