В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В период с 16 по 23 июля выявлено превышение предельно-допустимой концентрации этилбензола в 1,15 раз на улице Известковая в поселке старая Александровка. Также зафиксированы высокие показатели фенола на улице Инициативная - содержание вещества превысило норму в 1,5 раза.
Кроме того, мониторинг качества воздуха показал, что в Благовещенском районе на территории садового товарищества №5 Треста №21 содержание ксилола превышает норму в 1,85 раза.
Ведомство совместно с Минэкологии республики устанавливает возможные источники загрязнения атмосферного воздуха.
Напомним, 22 июля в Уфе зафиксировали превышения по сероводороду в 1,4 ПДК и по оксиду углерода в 1,2 ПДК.