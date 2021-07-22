За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

Как поясниои в ведомстве, на сегодня зафиксировано 41 обращение граждан на химический запах сероводорода в воздухе. 38 из них поступило от Управления гражданской защиты Уфы и 3 обращения от жителей поселков Алексеевка и Чесноковка.