За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе
За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе
Сегодня, 12:18ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Оперативные данные предоставили в Минэкологии республики.

На стационарной станции в парке «Нефтехимиков» за прошедшие сутки зафиксировано превышение по оксиду углерода в 1,2 ПДК. Рассказала корреспонденту Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина сегодня, 22 июля.

Также станция в Новых Черкассах, за минувшие сутки, зафиксировала превышения по сероводороду в 1,4 ПДК.

Как поясниои в ведомстве, на сегодня зафиксировано 41 обращение граждан на химический запах сероводорода в воздухе. 38 из них поступило от Управления гражданской защиты Уфы и 3 обращения от жителей поселков Алексеевка и Чесноковка.

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