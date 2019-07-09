В Уфе до конца июля должны сдать долгострои «Миловский парк» и «Новобулгаково»

8 июля в Доме Республики Радий Хабиров провёл еженедельное совещание в формате «Стройчас», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Первый заместитель председателя Госстроя РБ Григорий Невоструев доложил о мерах по завершению возведения проблемных объектов. Так, в июне вручены ключи от квартир дольщикам долгостроев в селе Иглино по улице Строителей, 25/1 и жилом комплексе «Новобулгаково» (дом № 10). Ведётся благоустройство придомовой территории в ЖК «Миловский парк»; планируется, что три дома будут сданы до конца июля.

Кроме того, был проведён ряд встреч с гражданами по вопросам восстановления их нарушенных прав. Обсуждались объекты Уфы, Уфимского района и Стерлитамака.

Людей из «недостроев» с 4-го и 11-го микрорайонов Миловского парка переселят в новый микрорайон Молодежный, который строится неподалеку. На строительство Молодежного из бюджета республики должно быть выделено 1 млрд 251 млн рублей, и около 700 млн уже переведены и лежат на счетах. Стройка в Молодежном уже достигла уровня шестого этажа.

Ключевую роль в этой истории играют также очистные сооружения, их достройкой займется Республиканская коммунальная компания. На их достройку и техническое присоединение к домам понадобится около 800 млн рублей. Так вот эти средства будут направлены сначала не на достройку очистных сооружений, а на вселение граждан.