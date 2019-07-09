В Уфе до конца июля должны сдать долгострои «Миловский парк» и «Новобулгаково»
Ранее, напомним, мы писали, что в регионе как минимум 13 застройщиков все еще остаются в группе риска.
8 июля в Доме Республики Радий Хабиров провёл еженедельное совещание в формате «Стройчас», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Первый заместитель председателя Госстроя РБ Григорий Невоструев доложил о мерах по завершению возведения проблемных объектов. Так, в июне вручены ключи от квартир дольщикам долгостроев в селе Иглино по улице Строителей, 25/1 и жилом комплексе «Новобулгаково» (дом № 10). Ведётся благоустройство придомовой территории в ЖК «Миловский парк»; планируется, что три дома будут сданы до конца июля.
Кроме того, был проведён ряд встреч с гражданами по вопросам восстановления их нарушенных прав. Обсуждались объекты Уфы, Уфимского района и Стерлитамака.
Людей из «недостроев» с 4-го и 11-го микрорайонов Миловского парка переселят в новый микрорайон Молодежный, который строится неподалеку. На строительство Молодежного из бюджета республики должно быть выделено 1 млрд 251 млн рублей, и около 700 млн уже переведены и лежат на счетах. Стройка в Молодежном уже достигла уровня шестого этажа.
Ключевую роль в этой истории играют также очистные сооружения, их достройкой займется Республиканская коммунальная компания. На их достройку и техническое присоединение к домам понадобится около 800 млн рублей. Так вот эти средства будут направлены сначала не на достройку очистных сооружений, а на вселение граждан.
Далее участки под недостроенными домами Миловского парка – около 90 тысяч квадратных метров - будут вовлечены в оборот республиканским оператором (Региональный оператор содействия строительству – ред.) и реализованы по коммерческой стоимости.