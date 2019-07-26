«А праздник будет?»: заметят ли столетие Башкортостана жители региона

Юбилей, о котором начали говорить три года назад, в год празднования мало чем отличается от рядового года с менее значительными юбилеями.

100 объектов: хлеб?

Строительство ста объектов к юбилею — их, к слову, больше ста — обернуло в праздничный фантик ту работу, которая и без того должна проводиться в регионе. Возникло ощущение, что столетний юбилей — то ли спасительный повод, то ли долгожданная нагайка, иначе решить накопившиеся проблемы с социальными объектами никто бы не решился. То есть в Уфе бы не построили Центр спортивной подготовки на ул. Камышлинской (необходимый для проведения Международных Детских игр), не начали бы ремонтировать Башдрамтеатр (который изначально планировали отремонтировать в прошлом году), не продолжили бы реконструкцию железнодорожного вокзала (которая продолжается 15 лет и должна закончиться в 2021 году), не занялись бы канализацией в селе Киргиз-Мияки и далее по списку.

При этом едва ли треть объектов была введена в эксплуатацию накануне юбилейного года. В конце прошлого лета на совещании в правительстве региона Рустэм Хамитов, занимавший тогда пост главы республики, отметил, что в целом подготовка идет по графику, при этом в стадии строительства находилось около 50 объектов. То есть около 30 объектов строить даже не начинали.

— Это на самом деле уже становится проблемой. Время летит быстро, строители, проектировщики раскачиваются, заказчики еще не приступили по-настоящему к исполнению работ. Что мы будем делать в конце 2019 года? Приписками заниматься? — возмущался Рустэм Хамитов.

Со сменой власти в регионе вопрос строительства юбилейных объектов остался все так же — на фоне, к тому же уступив место в повестке федеральным национальным проектам. Так или иначе, как видно из карты, большая часть районов республики получит по одному объекту. Для строительного плана, растянутого на несколько лет, это не самая грандиозная задача. Периодически в новостной ленте региона появляются новости о строительстве очередного объекта; очевидно, что все работы будут завершены в конце года.

В этом контексте интересны слова экс-руководителя региона о том, что накануне юбилея в Башкирии не проводится «работы с населением, особенно с молодежью», то есть нет тематических фестивалей, концертов, научных конференций, творческих проектов, новых изданий и т. д.

— Юбилей несет мощный идеологический посыл, и его нужно в полной мере использовать, не сводить праздник к дежурным концертам художественной самодеятельности, хотя это тоже важная часть работы, — подчеркивал Рустэм Хамитов. — Необходимо вовлекать самих граждан в идеологическое, историческое пространство юбилея.

500 событий: зрелища?

Несмотря на то, что в Башкирии на год запланировали около 500 различных мероприятий, это вовлечение для широких масс происходит — во всяком случае пока — довольно опосредованно.

— Больших мероприятий конкретно к столетию, может быть, и не будет, но все мероприятия, которые проводятся в этом году в учреждениях культуры нашей республики, посвящены этой дате — будь то мероприятие в маленькой библиотеке или мероприятие районного масштаба, — подчеркнула министр культуры РБ Амина Шафикова.

В плане по подготовке и празднованию 100-летия РБ 71 пункт. Помимо привычных событий, которые жители Уфы (и не только) привыкли считать ежегодными — как, например, фестиваль «Сердце Евразии», Уфимский марафон, День 1000 велосипедистов или фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык», есть и Международные Детские игры, научно-практическая конференция «Нефтегазопереработка — 2019», фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» и ряд других событий, который поможет лучше почувствовать значимость юбилея. Общественно значимые события пока серьезного осмысления праздника не приносят — как, например, V Всемирный курултай башкир.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

При этом самые громкие культурные события — не только приуроченные к дате, но и новые для региона — пока происходили либо не для всех (концерт «Поэма о Башкортостане», на который были приглашены делегации субъектов страны), либо за пределами региона, где запланированы презентации Республики Башкортостан. В большинстве же наиболее массовыми событиями по-прежнему остаются сабантуи, и без того ежегодно проводимые в целях сохранения и развития башкирской культуры и национальных видов спорта. Многочисленные поздравления, которые звучат в адрес республики по поводу и без повода, глубины и осознанности юбилею не добавляют.

Пожалуй, более-менее самостоятельной премьерой, приуроченной к столетию республики, стала драма «Первая республика» Булата Юсупова, снятая на целевую субсидию правительства Башкирии. Фильм чересчур стремится к энциклопедичности, отчего превращается из драмы в киноиллюстрацию учебника по истории. Тем не менее фильм собрал в региональном прокате 777 тыс. руб. Учитывая, что положительные отзывы зрителей со всей республики, которые педантично собирает киностудия «Башкортостан», обеспечены главным образом самим фактом переноса исторических персонажей на большой экран, а не художественными достоинствами фильма, премьера вряд ли выйдет за пределы региона и останется локальным событием, украшающим и без того чересчур официозный государственный праздник.

— В принципе, получилось достаточно интересно. Где-то тяжело, но это наша история, где-то очень эмоционально, — прокомментировала премьеру Амина Шафикова. — Но в целом я считаю, что Юсупов с задачей справился. Он о том, что духовный облик республики формировался великими людьми, которые дали толчок становлению всей культуры нашей республики. И я считаю, что эта идея у Булата удалась.

К слову, в план празднования столетия также вошли мероприятия, приуроченные к еще одному столетнему юбилею — народного поэта РБ Мустая Карима. В частности, на осень запланированы премьеры двух фильма — «Таганок» Айнура Аскарова и «Радость нашего дома» Александра Галибина.

Заместитель руководителя Администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев подчеркивает, что Башкортостан празднует свой юбилей первой среди национальных республик, поэтому образца, на который следовало бы равняться попросту нет:

— Что касается эталона, мы не старались сделать пышнее или ярче, мы старались составить план таким образом, чтобы получить выхлоп от каждого мероприятия. К примеру, основным тараном дней Республики Башкортостан, которые пройдут в сентябре в парке «Зарядье», будет деловая часть. Мы попытаемся завлечь туда максимальное количество инвесторов и госкорпораций, которые готовы вложиться в республику. Кроме того, обратите внимание, что в названных событиях все артисты, кроме Надежды Бабкиной, это выходцы из республики. И эталон празднования столетия в нашем понимании — это консолидация всех выходцев из Башкирии. В целом, мы сделали календарный план и насчитали около 500 мероприятий, если брать каждый район и республиканское ведомство — у них свои плановые мероприятия, которые не обеспечены финансированием дополнительно, т.е. все они пройдут в рамках их обычной работы.