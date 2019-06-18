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Любовь к аритмии: о чем рассказал фестиваль искусств «Сердце Евразии»
Сюжеты:
Смог в СибаеНациональные проекты 2019-2024Власть без цензуры
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Любовь к аритмии: о чем рассказал фестиваль искусств «Сердце Евразии»

18 июня, 09:31КультураАндрей КоролевФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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