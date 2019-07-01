«Хаос, неуправляемый хаос»: как прошел V Всемирный курултай башкир

27–29 июня в столице Башкортостана состоялся V Всемирный курултай башкир. В нем приняли участие около 700 человек, из них 500 делегатов с разных уголков республики, страны и мира. Так, к примеру, 127 человек приехали из российских субъектов, почти половина — из Челябинской области (58), 49 человек — с разных стран.

В социальных сетях часть башкир отнеслись к этому мероприятию скептически. Был запущен флешмоб «Я не иду на Курултай, а вы?». Такой негатив возник от того что список делегатов предыдущих лет был сильно изменен. К примеру, в этом году в Курултае башкир не принимала участие дочь известного политика, ученого XX века Заки Валиди Исанбике Тоган, проживающая в Турции. Таким образом не попал в Уфу Ильсур Сулейманов, проживающий в Англии, хотя и ему Курултай успел приобрести авиабилеты туда и обратно.

Один из организаторов мероприятия рассказал корреспонденту Медиакорсети, что списки тасовались сотрудниками администрации врио главы РБ до последнего дня. К сожалению, это далеко не единственный минус прошедшего Курултая.

Скандальное утро

V Всемирный Курултай башкир неизбежно запомнится скандалом. В измененных администрацией главы списках не оказался председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов, выбранный делегатом жителями Зилаирского района. Молодой человек все равно пришел, но до начала мероприятия к нему подошли СОБРовцы и попросили уйти. При этом на камеры СМИ в неприглядной ситуации попал замначальника Управления администрации Главы РБ Азат Бадранов, вырывающий мандат с шеи Алсынова.

На этом скандалы не завершились. В ходе пленарного заседания СОБРовцы вывели из здания заместителя Фаиля Алсынова — делегата Гафурийского района Эльмира Мухамедьянова. После того, как модератор заседания Урал Кильсенбаев (начальник Управления по общественно-политическому развитию администрации главы республики) обратился к залу, Эльмир попытался выступить в защиту Алсынова. Урал Кильсенбаев то ли не понял смысл слов активиста «Башкорта» (тот говорил без микрофона), то ли действительно хотел, чтобы он выговорился — пригласил его на сцену.

И вот тут произошло нечто неожиданное. Пока Эльмир шел к сцене, его схватили и потащили к выходу. Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что такая просьба поступила от организаторов. С самого начала своей речи до полицейской машины Эльмир вел прямую трансляцию в эфире социальной сети Инстаграм. За короткий срок с помощью пользователей соцсети и СМИ новость о задержании двух делегатов Курултая облетела всю республику. За несколько часов пост о скандале в официальных группах в соцсетях «Башкорта» получил десятки тысяч просмотров.

Урал Кильсенбаев Фото: пресс-служба главы РБ

Остальных спикеров зал уже не слушал, гудел как пчелиный рой. Когда вышел врио главы региона Радий Хабиров, народ понемногу успокоился.

Когда схватили Эльмира, молодой человек кричал: «Башкорттар! Что происходит? Помогите!» Однако только одна девушка из полного зала осмелилась встать и сказать в его защиту. Ею оказалась делегат из Монако Гульшат Узянбаева.

Сейчас башкиры, наблюдавшие со стороны мероприятие, обвиняют своих избранников, особенно новый состав Исполкома Курултая в том, что они промолчали в ответственный момент. Здесь можно прочитать ответ члена обновленного Курултая, сценариста, кинодраматурга Зухры Буракаевой.

«Сабитаж»: провал Хайруллина и Сабитова

После пленарного заседания делегаты Курултая разделились на восемь секций, чтобы обсудить актуальные вопросы, предложения по решению которых должны войти в Стратегию развития башкирского народа. Однако и здесь не все прошло гладко.

Один из участников секции «Культура и искусство» рассказал, что заседание превратилось в отчет чиновников.

— Зачем нашим иностранным соотечественникам знать, сколько сабантуев у нас провели? Лучше бы поделились опытом проведения мероприятий, помогли с решением острых вопросов, — рассказал он. — Интересно было бы услышать опыт челябинской молодежи, которые проводят множество культурных мероприятий для местных башкир, успешно сотрудничают с местной администрацией.

Сама организация мероприятия оказалась не на самом высоком уровне. Один из организаторов позже признался, что так получилось, потому что мероприятием занимались сразу с трех сторон: Исполком ВКБ, дирекция курултая и чиновники администрации главы — команда Урала Кильсенбаева. Стороны не смогли добиться синхронизации.

Фото: пресс-служба главы РБ

Задача по организации Курултая лежала на плечах дирекции во главе с Ильгизом Хайруллиным (заместитель гендиректора Национального музея Республики Башкортостан). Наш источник сообщает, что дирекция полностью провалила работу с делегатами, конференц-залами и прочими важными моментами. Работа с контентом (пленарка, секции) также до конца мая была еще не готова. «Хаос, полный хаос!», такими словами характеризует организацию мероприятия наш собеседник.

Медиакорсети также стало известно, что Ильгиза Хайруллина в организации Курултая «обкатывали», чтобы затем назначить директором Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. К несчастью, чиновник показал себя плохим менеджером. Путаница в организации была ужасающей: во время регистрации даже VIP-гостям пришлось искать свои бейджики самим. Подробная программа мероприятий не была составлена, и делегатам пришлось искать свои секции по всему Конгресс-холлу. Проблемы пришлось решать его протеже — другому замначальника управления администрации главы РБ Ришату Сабитову в ручном режиме.

По сути, произошедшее с руководителями «Башкорта», вина не Азата Бадранова, который в сложной ситуации действовал как мог, а Ильгиза Хайруллина, который не предусмотрел в ходе организации такие моменты.

Президиум Всемирного Курултая башкир Фото: пресс-служба главы РБ

Другой источник Медиакорсети из числа организаторов считает, что после такой провальной организации «полетят» головы нескольких чиновников, возможно, из того же Управления. Опасность грозит всем: и Кильсенбаеву, и Бадранову, и Сабитову. Источник также предполагает, что будет зачистка в самом Курултае.

— Всех собак повесят на старый состав Исполкома. Мы это уже видим — Данира Гайнуллина не «избрали», хотя он показывал хорошую работу. От полного провала курултая во многом спасла его команда. Возможно, и потому, что он был не до конца «послушным». Если сравнивать с «пасечником», Дамир Ахмадеевич себя за шесть месяцев рекомендовал как эффективный и открытый менеджер. В принципе, его и назначили в качестве кризис-менеджера, чтобы после «пасечника» он оживил Курултай. Он этого добился. Любой, вплоть до членов БОО «Башкорт» могли прийти к нему со своим предложением или проектом. Сейчас его ругают, но многие не понимают, что ругают за те решения, к которым он не имел отношения, — считает другой источник издания.

Политбюро Курултая

Если несколько веков назад здесь на белом войлоке поднимали башкирских ханов, то сейчас же на подножии Торатау стало известно имя нового руководителя Исполкома Всемирного курултая башкир.

Его имя у большинства наших собеседников не вызывает ни отрицательных, ни положительных эмоций. Сын поэтов Хисматуллы и Тамары Юлдашевых, Искандер Юлдашев пока для многих «темная лошадка», известен только как помощник депутата «Единой России» Зарифа Байгускарова. Наши собеседники считают, что возможно, Искандер Юлдашев придаст Курултаю новое дыхание, но определенно будет лояльным к существующей власти.

Заметим, что на второй день члены обновленного состава Исполкома комментировать скандал с общественниками наотрез отказались.

Стоит отметить, в этом году впервые за свою историю Всемирный Курултай башкир обзавелся президиумом. Пока непонятно, чем именно он будет заниматься: толкового объяснения по этому поводу делегаты не получили. Предположительно, к президиуму отойдет и так небольшая власть Исполкома — принятие решений, эдакое политбюро. Тогда как Исполком останется чисто исполнительным органом курултая. Президиум, как мы сообщали ранее, возглавила заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Эльвира Аиткулова. Членами президиума стали доктор медицинских наук Салия Мурзабаева, председатель башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев, руководитель отделения ВКБ в ХМАО Раудат Кульманбетов, актер Хурматулла Утяшев, заместитель начальника УФСБ РФ по РБ Гаяз Зарипов.

Эльвира Аиткулова и Радий Хабиров Фото: пресс-служба главы РБ

Ожидалось, что во второй день делегаты более подробно обсудят проект Стратегии развития башкирского народа на период до 2050 года. Однако позже выяснилось, что презентация концепции — главного проекта, над которым должны работать члены Исполкома, состоялась в ходе секции, посвященной истории башкир. На презентацию проекта, над которым группа разработчиков трудилась полгода, выделили всего лишь три минуты.

Напомним, второй день Курултая также не обошелся без скандалов. С утра активисты БОО «Башкорт» — Фаиль Алсынов, Руслан Габбасов, Эльмир Мухамедьянов получили повестку от УФСБ по РБ. По той же причине не смогли посетить второй день Курултая журналист издания «Проуфу» Рамиль Рахматов и правозащитница, кандидат на посты главы республики Рамиля Саитова. Они были отпущены из здания управления позже, но на Торатау уже не выехали.

Как отмечают организаторы и участники, у V Всемирного курултая башкир были и положительные стороны.

— Часть проектов, предложенных общественниками, были приняты во внимание властью. Радий Хабиров подчеркнул, что та же стратегия будет дорабатываться на государственном уровне, вкладыванием денег и человеческого ресурса, — отметил один из организаторов. — Заметно, что Хабиров хочет, чтобы курултай стал полезным и всячески способствует этому.

По неофициальным источникам, на организацию мероприятия были потрачены 30 млн рублей из разных источников, в том числе из республиканской казны.

В целом, Курултай, призванный консолидировать башкирский народ, не справился со своей задачей, также показал неспособность команды Радия Хабирова решать проблемы гладко и без лишнего шума, считают собеседники Медиакорсети.

Мнение

Станислав Шкель, политолог:

— Администрация главы абсолютно неправильно поступила. Во-первых, Всемирный Курултай башкир — общественная организация. Конечно, вызывает вопросы, почему государственные структуры в лице администрации главы вмешиваются. Помогать они, конечно, могут, оказать содействие в организации, но вмешиваться в регламент самого мероприятия, это как минимум, странно выглядит.

Чисто политически это совершенно понятно.

Сегодня позиция главы администрации ориентирована на Кремль, а задача Кремля в национальном вопросе заключается в сложных двух задачах.

С одной стороны, необходимо вернуть лояльность башкирского народа к власти, а в последнее время в национальной политике были такие действия, как отмена обязательного изучения языка, что привело к очень сильному понижению лояльности именно башкирского электората, проживающего в Зауралье.

Если посмотреть последние выборы президента (я специальные исследования делал, у меня статьи есть), видно, что именно башкирский электорат проголосовал намного хуже, чем на предыдущих выборах. Это проблема. Это была одна из причин, по которой Хамитов ушел.

У Радия Хабирова задача: с одной стороны, вернуть лояльность башкирского населения, и он это, как видим, усиленно делает. С другой стороны, мы видим, что во время Хамитова происходил ренессанс башкирского национального движения в лице «Башкорт». Такие организации, конечно, совершенно не вписываются в логику национальной политики Кремля. Они неуправляемы, независимы, автономны, а это никакой власти не нужно.

Ну и второй момент: цели, задачи, лозунги, которые выдвигает «Башкорт», они, конечно, более радикальны и входят в противоречие с национальной политикой Кремля. То есть, если Кремль сегодня настойчиво отказывается от пролонгации федеративных договоров, президентов республик, отменяет обязательный язык — такие организации, как «Башкорт», требуют их вернуть. Инцидент на Курултае башкир наглядно показал эти противоречия. Таким образом, другая задача Хабирова — нейтрализовать, маргинализировать радикальное крыло башкирского движения.

В этой ситуации можно было поступить более тонко, более мудро. Надо было дать слово всем этим кандидатам высказать свое мнение, подискутировать. Все-таки в обмене мнениями, в дискуссиях конструктивно можно что-то решать. Возможно, точка зрения власти помогла бы сблизить точку зрения «Башкорт». Компромисс невозможно найти, если друг друга только подавлять. Курултай для дискуссии и собирался, а не для того, чтобы затыкать рот кому-то и выгонять за решетку.

Сейчас, если посмотреть на социальные сети, то они после ситуации с «Башкортом» кипят от негодования. Это политически очень безграмотный поступок. До сих пор к Радию Хабирову отношение было выжидательно-нейтральное. Сейчас в этой части башкирского национального движения на фоне этих неумелых, грубых и топорных действий мнение в отношении врио становится откровенно отрицательным. В информационную эпоху весь этот инцидент, включая таскание в ФСБ активистов до всех точек республики быстро доносится.