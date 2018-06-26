Умер бывший глава Центризбиркома Башкирии Барый Кинзягулов

Сегодня, 26 июня, стало известно, что после тяжёлой и продолжительной болезни на 71-ом году жизни скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Барый Кинзягулов, который занимал данную должность в период с 1996 по 2008 годы. Сообщение об этом печальном событии появилось на главной странице Центризбиркома РБ.

О Барые Кинзягулове в республике вспоминали зачастую в связи с тем, что именно при его непосредственном участии проходили резонансные выборы президента Башкирии в 2003 году, в которых принимали участие Муртаза Рахимов, Сергей Веремеенко и Ралиф Сафин.

Барыю Кинзягулову исполнилось 70 лет 1 июня текущего года. Он – уроженец деревни Старо-Янбеково Кармаскалинского района республики. В 1971 году он окончил Башкирский государственный университет. После этого двадцать пять лет его биографии были связаны с Гафурийским районом. Он возглавлял Янгискаинскую среднюю школу, руководил районным отделом народного образования.

В дальнейшем Барый Кинзягулов трудился на должностях заместителя председателя райисполкома по капитальному строительству, председателя исполкома райсовета, а затем и главы администрации Гафурийского района. В 1996 году его избрали председателем Центральной избирательной комиссии РБ. Он был награжден за свою работу орденом Салавата Юлаева и другими почетными наградами регионального уровня, а также высшей наградой Центральной избирательной комиссии России - почётным знаком «За заслуги в организации выборов».

- Барый Исмаевич много сил вложил в совершенствование избирательной системы республики, что помогло успешно провести целый ряд федеральных, республиканских и местных избирательных кампаний, референдумов. Работу руководителя избирательной системы республики он успешно сочетал с научной деятельностью, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, - говорится в сообщении ЦИК РБ.

Прощание с Барыем Кинзягуловым пройдет завтра, 27 июня, в Доме Госсобрания по улице Заки Валиди, 40 с 12.00 до 13.00 часов.