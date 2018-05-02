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Умер создатель одного из самых узнаваемых в мире логотипов
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Умер создатель одного из самых узнаваемых в мире логотипов

Сегодня, 12:52В миреМарат ГареевФото: rabotnikitv.com
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