Умер создатель одного из самых узнаваемых в мире логотипов

Арт Пол был самым первым сотрудником одноименного журнала. Кстати, обложку первого Playboy украшал Мэрилин Монро. Об этом сообщает информационное агентство РИА-Новости.

Многие отмечают, что автор логотипа и первого выпуска журнала сделал для мира рекламы очень многое, в частности, сделал искусство рекламы таким же значимым, как и любое другое высокое искусство.

Журнал Playboy – один из самых известных в мире брендов. Издается с 1953 года. Обложку журнала в разное время украшали такие звезды, как Памела Андерсон, Кармен Электра, Шарлиз Терон, Кейт Мосс и другие.