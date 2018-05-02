Умер создатель одного из самых узнаваемых в мире логотипов
Сегодня, 12:52В миреМарат ГареевФото: rabotnikitv.com
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Автору было 93 года, он скончался от воспаления легких.
Арт Пол был самым первым сотрудником одноименного журнала. Кстати, обложку первого Playboy украшал Мэрилин Монро. Об этом сообщает информационное агентство РИА-Новости.
Многие отмечают, что автор логотипа и первого выпуска журнала сделал для мира рекламы очень многое, в частности, сделал искусство рекламы таким же значимым, как и любое другое высокое искусство.
Журнал Playboy – один из самых известных в мире брендов. Издается с 1953 года. Обложку журнала в разное время украшали такие звезды, как Памела Андерсон, Кармен Электра, Шарлиз Терон, Кейт Мосс и другие.
Русская версия выходит с 1995 года.
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