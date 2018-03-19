В аэропорту Уфы умер вахтовик от сердечного приступа

Сегодня пассажир рейса «Уфа-Когалым», 1963 года рождения, почувствовал себя плохо до посадки. Ему сначала пытались помочь медики аэропорта, но безрезультатно. Через 20 минут после приезда бригады «скорой» мужчина скончался.