В аэропорту Уфы умер вахтовик от сердечного приступа

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Врачам не удалось его реанимировать.
Сегодня пассажир рейса «Уфа-Когалым», 1963 года рождения, почувствовал себя плохо до посадки. Ему сначала пытались помочь медики аэропорта, но безрезультатно. Через 20 минут после приезда бригады «скорой» мужчина скончался.
По данным пресс-службы международного аэропорта Уфы, вахтовик умер от сердечного приступа.
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