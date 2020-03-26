Медикам из Башкирии ввели доплату за лечение больных коронавирусом

Указ главы пока что неопубликован. О новой стимулирующей выплате сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, доплата установлена ежемесячно, специалисты с высшим образованием будут дополнительно получать 25 тысяч рублей, со средним – 15 тысяч рублей, младший медперсонал – 5 тысяч.

Также стимулирующие выплаты получат сотрудники, которые оказывают помощь людям из группы риска COVID-19. Врачи получат пять тысяч рублей, а средний персонал – 2,5 тысячи.