Медикам из Башкирии ввели доплату за лечение больных коронавирусом
26 марта, 08:40ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Указ о стимулировании уже подписан главой Башкирии Радием Хабировым.
Указ главы пока что неопубликован. О новой стимулирующей выплате сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, доплата установлена ежемесячно, специалисты с высшим образованием будут дополнительно получать 25 тысяч рублей, со средним – 15 тысяч рублей, младший медперсонал – 5 тысяч.
Также стимулирующие выплаты получат сотрудники, которые оказывают помощь людям из группы риска COVID-19. Врачи получат пять тысяч рублей, а средний персонал – 2,5 тысячи.
По последний данным коронавирусная инфекция подтверждена у четверых жителей республики. Глава Башкирии внес изменения в указ о состоянии повышенной готовности в регионе и ввел еще больше ограничений. С подозрением на наличие инфекции в стационары попали 64 человека.
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