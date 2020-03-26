В Башкирии лечащие врачи пациентов с коронавирусом не покидают клинику вместе с ними

Лечащие врачи пациентов, у которых диагностировано заражение коронавирусом, а также тех, у кого такой диагноз пока подозревают, должны жить в клинике в течение нескольких недель, пока их пациенты не выздоровеют. Таковы строгие правила, принятые при лечении пациентов в условиях пандемии, чтобы врачи не вынесли инфекцию за пределы клиники. Об этом шла речь в программе "Честно говоря" на телеканале БСТ.

Списки медицинских специалистов-добровольцев, которые будут заниматься лечением поступающих пациентов в коронавирусом, уже сформированы.

Как пояснили врачи, не все пациенты из числа тех, кто недавно вернулся из Европы и почувствовал недомогание, охотно ложатся на обследование, но приходится подчиниться. Для них приготовлены изолированные благоустроенные боксы и санузлами, телевизорами, вай-фаем и прочими удобствами.

У родственников есть возможность передавать таким пациентам пищу домашнего приготовления.